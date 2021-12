INE está obligado a realizar consulta de revocación o habrá sanciones, advierte la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) debe realizar la consulta de revocación de mandato ajustándose al presupuesto que le asignó el Congreso de la Unión para el siguiente año, de lo contrario, caería en responsabilidades penales, determinó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, publicó infobae.com.

“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato”, señala la página de notificaciones del Máximo Tribunal.

Además, la Suprema Corte estableció que tampoco es procedente eximir al Instituto y a su personal de sanciones administrativas, penales o de diversa índole en caso de que lleguen a incumplir con su responsabilidad legal, al menos hasta que no resuelva de forma definitiva.

Sin embargo, lo que sí autorizó fue lo referente a cómo se debe calcular las remuneraciones de los funcionarios del INE, por lo que podrán mantener los salarios y prestaciones que perciben tal como lo marca la Ley.

Cabe recordar que la semana pasada, el INE interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, debido a que se le recortaron 4 mil 913 millones de pesos de lo que había solicitado.

“La resolución es buena”: AMLO

La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la resolución de la Suprema Corte. Aseguró que es buena y que sienta un precedente.

“La resolución de la Corte es buena. Primero resuelve que se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril, es la revocación de mandato, se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe en la Presidencia de la República o que renuncie (…) Eso es lo que se va a decidir, es un precedente histórico, independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa, que quede establecido que el pueblo pone y el pueblo quita… es histórico”, insistió.

Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano señaló que pese a que el INE acudió al máximo tribunal, la Corte determinó que la revocación de mandato se debe realizar.

“El INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE, que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena noticia, entonces todos a prepararnos. Hasta los de FRENAAA que son los únicos que están impulsando del franco derecho, los demás están callados o inactivos, incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación de mandato. Me refiero al bloque conservador de partidos… esos no quieren, en una de esas llaman a no votar… la antidemocracia al descubierto”, aseveró. (Fuente: infobae.com)