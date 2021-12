Unicaribe se alista para ofrecer alternativas a jóvenes que trabajan y que desean continuar con su formación académica

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La Universidad del Caribe continuará en modalidad mixta a partir del próximo mes de enero, confirmó la rectora, Marisol Vanegas Pérez, debido a que no será obligatorio asistir a las aulas porque incluso esta casa de estudios estará buscando el registro de algunas carreras para que sean impartidas totalmente a distancia y prevén que solo acudan entre mil 800 a mil 900 de un total de 3 mil 600 estudiantes.

Añadió que el cuerpo académico ha decidido que algunas asignaturas se sigan impartiendo en línea y la idea de migrar hacia el programa de universidad a distancia es para atender la demanda que tiene Quintana Roo de quienes buscan continuar con sus estudios, pero que no disponen de los tiempos necesarios para ello, sobre todo los que llegan de otros estados o países en busca de trabajo.

“La universidad ya empieza a transitar hacia el programa de universidad a distancia con algunos programas que vamos a buscar registros, que sean registros totalmente en línea, o mixtos también y seguramente iremos migrando específicamente seguramente va a ser carreras de turismo, de administración, contabilidad, de estas áreas económicas administrativas, dado a que es el área en el que están trabajando quienes vienen migrando y están en ese perfil de edad y que es justa la razón por la cual la cobertura de Quintana Roo es baja”, explicó.

La rectora explicó que la cobertura educativa en Quintana Roo es baja, no porque no haya espacios en las universidades o preparatorias, sino porque a la hora de marcar los censos hay muchas personas de edad escolar que se encuentran laborando y no encuentran opciones de continuar con su preparación, por ello la importancia de ofrecer estas alternativas. (Noticaribe)