Ambientalistas protestan contra festival de música electrónica en playas de Tulum

TULUM, MX.- La mañana de este sábado surgió una manifestación en la zona costera para pedir un alto a la construcción del escenario para un evento de música electrónica denominado “Anywhere Festival”, programado para fin de año, junto a la entrada a la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, al parecer con permisos otorgados en la administración pasada.

La manifestación se realizó frente al lugar donde ya se construye dicho escenario, con la participación de decenas de personas, entre empresarios y trabajadores de sus negocios, quienes sostuvieron cartulinas con mensajes como “Cuidemos la zona costera” y “SOS proyecto ecocida”.

“Lo que pedimos es que ese proyecto no se lleve a cabo, ese proyecto se tiene que parar, Tulum no puede soportar eso, no cuentan con drenaje, no cuentan con estacionamiento, no cuentan con nada, van a colapsar la zona costera”, expresó Verónica, empresaria local.

En entrevista, acusó a los promotores del festival de realizar la instalación de la estructura principal sobre la duna costera.

“Sabemos que en esa construcción han quitado la duna, un ecosistema con características adaptadas para sobrevivir en situaciones como huracanes, dónde está la Federación, cómo pudo el estado otorgar licencia de alcohol si ni siquiera tienen licencias municipales”, aseveró.

En ese sentido, pidió a las autoridades ir más allá de la clausura por parte del Ayuntamiento.

“Necesitamos que le den seguimiento y necesitamos mesas de trabajo con ellos (autoridades), necesitamos que nos sentemos a través de un programa que puede ser el Implan y que haya un trabajo para el beneficio de todos”, apuntó.

No obstante, el evento pretende realizarse pese a la inconformidad del empresariado local y sociedad civil organizada, contra estos festivales, que aseguran no concuerda con la vocación de Tulum como destino sustentable y de lujo. (Agencia SIM)