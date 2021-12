QUEMAZÓN EN LA ZONA COSTERA DE TULUM: Se incendia hotel boutique en la carretera a Boca Paila

TULUM, MX.- Un fuerte incendio surgió esta noche en una de las chozas del boutique hotel “Casa Violeta”, ubicado en el kilómetro 8.2 de la carretera Tulum-Boca Paila, mejor conocida como la Zona Costera. No hubo personas lesionadas.

El incendio surgió en el área de máquinas, pero no tardó mucho tiempo para que las llamas abarcaran toda esta construcción de madera. Afortunadamente, no se esparció a las demás cabañas, por lo que los huéspedes de este hotel no fueron evacuados.

Trabajadores de este hotel y de otros cercanos acudieron al lugar con extintores para tratar de contener el incendio, sin resultados significativos.

Al poco tiempo llegaron los bomberos, quienes lograron extinguir el fuego, con ayuda de elementos de la Policía Municipal y de Tránsito. En el lugar había dos tanques de gas, pero lograron ser sacados sin riesgo de que explotaran.

Después de retirar al personal que estaba en el lugar, constataron que no había personas lesionadas.

Todavía se investigan las causas del siniestro. (AGENCIA SIM)