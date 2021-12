Mantiene sigilo el ayuntamiento de OPB en la revisión de compensaciones que reciben sus trabajadores

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Para cumplir con el aumento al salario mínimo anunciado por el gobierno Federal, el ayuntamiento de Othón P. Blanco propondrá a los trabajadores l municipales a integración de sus compensaciones a dicho concepto y la aplicación de un tabulador ya que hay quienes ganan más que los directores generales.

La presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández aclaró que esta será una propuesta a socializar con trabajadores sindicalizados y de confianza “pero no es un hecho; es algo que debe socializarse porque parece que cuando digo algo se originó un alboroto entre los trabajadores”.

Recordó que el miércoles se aprobó la ley de egresos para el ejercicio 2022 con un impacto en el capítulo 1000 y los presupuestos sólo son techos presupuestales porque son recursos que aún no existen.

Dijo que a partir de enero deberán implementar algunas estrategias que serán consensuadas en el transcurso de los próximos días con todos los trabajadores del ayuntamiento.

Más de la mitad de la plantilla laboral cobra salario mínimo lo que cumplir con el aumento anunciado por el gobierno federal tendrá un impacto.

Dijo que las compensaciones serían compactadas al salario mínimo y la aplicación de un tabulador porque muchos trabajadores reciben un salario que no es en función de sus actividades “hay trabajadores que están como auxiliares administrativos y ganan incluso más que los directores y eso no puede estar pasado mucho menos en un ayuntamiento donde el recurso no alcanza”.

Aclaró que su antecesor Otoniel Segovia no tocó el tema del aumento al salario mínimo ya que los trabajadores prefirieron mantener los conceptos de compensación y no asumir el aumento salarial.

Dijo que se encuentran en proceso de análisis ya que no todos los trabajadores reciben las mismas compensaciones y por eso hay que tener sigiloso.

No todos los trabajadores tienen las mismas compensaciones hay quienes tienen 3 o 4 compensaciones y otros que no tienen nada, explicó. (Noticaribe)