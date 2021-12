Ayuntamiento de José María Morelos procesaría a tres funcionarios de administraciones pasadas por presuntas irregularidades

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- El Presidente Municipal Erik, Borges Yam, adelantó la sanción de varios funcionarios de administraciones pasadas, por irregularidades que en su momento habrían cometido.

El edil señaló que, no sólo han abarcado la administración saliente, sino de dos como lo marca la ley, puesto que la norma les permite abarcar hasta cinco años previos al inicio de su gestión.

“Lo platiqué y lo dije en campaña, desde hace mucho tiempo, no voy abarcar únicamente los tres años, sino lo que la ley me permite, hoy la ley me permite cinco años y ya tenemos en el banquillo a tres funcionarios muy importantes” dijo, aunque no precisó quienes son.

En este sentido, dijo que mañana dará a conocer los nombres de esas personas que ya estarían, según él, en vías de ser procesados, todo ello, de acuerdo a lo que marca la ley. (Infoqroo)