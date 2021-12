Dan permisos para la venta de pirotecnia en Mérida, a pesar de peticiones de activistas

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Un segmento de la población en Mérida está en contra de la venta de pirotecnia durante estas fechas decembrinas y aunque hubo solicitud de que se prohibiera, el Ayuntamiento ya proporcionó los permisos correspondientes para su distribución.

Activistas de diferentes segmentos, tales como los defensores de animales o integrantes de asociaciones civiles de personas con familiares con autismo, han solicitado a las autoridades locales que se prohíba la venta de pirotecnia.

No obstante, esta solicitud aún no ha sido correspondida al 100 por ciento, ya que se ha optado por regular la venta más no prohibirla.

De esta manera, la venta comenzó desde este miércoles y los permisos son vigentes para los días 23 y 24 de diciembre, así como 29, 30 y 31 de diciembre.

Los permisos fueron proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Ayuntamiento de Mérida.

Las autoridades municipales informaron que los vendedores autorizados recibieron capacitación en cuanto al manejo del extintor y tuvieron acceso a otros protocolos de seguridad que deberán respetar.

En total se otorgaron 241 permisos a igual número de comerciantes, quienes estarán ubicados en puntos también autorizados por la Sedena.

Al menos 41 permisos se autorizaron para el Centro Histórico de Mérida y el resto es para diversas colonias del municipio.

A la par de la venta, elementos de la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Coordinación de Protección del Estado de Yucatán (Procivy) y Policía Municipal harán operativos de vigilancia para que se cumplan con los protocolos de venta y así evitar accidentes.

Hasta ahora, uno de los municipios yucatecos en los que está prohibida la venta de pirotecnia es en Progreso, en donde además no se permitirá la venta de los tradicionales muñecos de ‘Año viejo’. (Noticaribe)