Hay 31 casos de Ómicron en la Península de Yucatán; hasta ahora sólo hay ausencia en Campeche

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- De acuerdo con la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Gisaid), en Quintana Roo hay 18 casos de ómicron y 13 en Yucatán, mientras que en Campeche aún no se registra la presencia de esta variante de coronavirus.

Hasta el día de ayer, la plataforma había registrado 254 casos activos de esta variante en todo México, ocupando el primer lugar en registros la Ciudad de México con 159 y en segundo lugar el Estado de México con 35.

Posteriormente se ubican Quintana Roo y Yucatán con 18 y 13 casos, respectivamente, así como Tabasco y Tamaulipas con 12 casos y cinco casos.

La lista es seguida por Puebla y Sinaloa con cuatro y dos casos y después, con un caso cada uno se encuentran Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz.

Ante estas cifras, el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, pidió a la ciudadanía yucateca que baje el ritmo de las actividades durante estos festejos de Fin de Año y aunque reconoció que es una fecha importante, pide evitar el contacto social innecesario para disminuir la propagación de esta nueva variante.

El funcionario estatal corroboró la información que planteó la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Gisaid), ya que sí mencionó que en el estado hay 13 casos positivos de esta variante.

De esta manera, especificó que los casos que han sido identificados se encuentran bajo observación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

El llamado a la responsabilidad es porque el ómicron está generando una nueva ola de este virus en todo el mundo al ser más contagiosa que las cepas anteriores, y como ejemplo, en Estados Unidos se registraron casi medio millón de contagios, la cifra más alta en todo lo que va de la pandemia.

“Se ha confirmado que la variante ómicron ha llegado a Yucatán; tenemos 13 casos positivos confirmados y de no cuidarnos, se podrían incrementar los ingresos hospitalarios y, con ello, podría ponerse en riesgo la capacidad hospitalaria”, comentó.

En este sentido, pidió a la ciudadanía que se tome en serio la situación y sobre todo, que quienes faltan por vacunarse contra coronavirus que lo hagan a la brevedad posible.

“Estar vacunado no exime que nos podamos contagiar, pero sí contribuye a que la enfermedad sea menos grave y ponga en riesgo nuestras vidas”, indicó.

Además, pidió que las personas se den de alta en la herramienta “Notificaciones por Exposición a COVID-19” porque de esta manera será posible saber si tuvieron contacto con alguien positivo al virus. (Noticaribe)