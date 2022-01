Disminuye aún más la calificación ciudadana hacia el gobierno del Estado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Nos ha ido muy mal con este llamado gobierno del cambio y lo que esperamos de la próxima administración gubernamental es que la zona sur sea tomada en cuenta para lograr inversiones que generen fuentes de empleo, mejoren las condiciones económicas y disminuyan los niveles de inseguridad, afirmó el presidente del Frente Cívico Quintanarroense, Alberto Villanueva Coral.

Antes le dimos una calificación de 5.9 para que, como en la escuela, pudiera subir a 6 pero ahora la calificación es de quizá 3.9 para que suba a 4, consideró.

Reconoció que a ocho meses que termine la administración del gobernador Carlos Joaquín González hay muchos pendientes, entre ellos la propuesta de establecer el requisito de 10 años de residencia para que los ciudadanos puedan ocupar un cargo público “pero los diputados no han querido abordar el tema porque no han recibido indicaciones del ejecutivo”.

Externó su preocupación por el aumento en los niveles delictivos “porque ya no son casos aislados las ejecuciones y la aparición de embolsado. No queremos que pase lo mismo que en Cancún. No queremos que se vuelva costumbre”.

Villanueva Coral dijo que hay obras que no podrán ser terminadas en los ocho meses que le falta al gobierno del cambio como la remodelación del boulevard Bahía “pues aún cuando se hicieron recomendaciones no se escuchó a la sociedad”.

Reiteró que el llamado gobierno del cambio quedó a deber a los habitantes del sur de Quintana Roo pues hubo recorte de personal y profesionistas no lograron ser considerados para esas fuentes de empleo que fueron ocupados por gente traída de otros estados.

La zona sur refleja pobreza y desigualdad por la falta de inversiones y generación de empleo a diferencia del norte de Quintana Roo que mantuvo su crecimiento, subrayó.

Reiteró que en definitiva la administración estatal queda a deber a la zona sur. (Noticaribe)