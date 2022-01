Alistan en Cozumel nueva jornada de vacunación para adolescentes

COZUMEL, MX.- Este miércoles y jueves se aplicará en Cozumel la segunda dosis de la vacuna Pfizer a los adolescentes de 15 a 17 años, informó Ingrid Alcudia Marito, delegada de los programas federales en la isla.

La funcionaria señaló que la inmunización se llevará a cabo en el domo Bicentenario, de 8:00 a 17:30 horas. El jueves aplicarán la primera dosis para los menores que en este 2022 cumplen 15 años.

“Solamente será para los adolescentes que enviaron su información en el censo que se difundió el lunes”, aclaró la delegada.

Alcudia Marito aseguró que al menos 800 personas recibirán la primera dosis de Pfizer en la jornada del jueves.

Exhortó a los jóvenes que no lograron censarse a no acudir a los módulos de inmunización, debido a que no se les permitirá el acceso, debido a que las vacunas están contadas.

“En caso de que alguien no haya logrado registrarse, habrán más jornadas después, para que nadie se quede sin vacunación”, afirmó.

Alcudia Marito dio a conocer que a partir del próximo lunes realizarán otro censo.

Con respecto a la segunda dosis, el miércoles será para los de 15 y 16 años, y el jueves, para los de 17. (Agencia SIM)