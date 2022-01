Jugadoras de Pioneros de Cancún se incorporan al Monterrey FC de la Liga Femenil Mx

CANCÚN, MX.- Tres jugadoras cancunenses, pertenecientes a las Pioneras de Cancún FC, Sandra Natasha Guillermo López, María Regina Sosa y Ana Camila Hernández, se incorporarán al actual equipo campeón de Rayadas del Monterrey FC.

En un comunicado, se informó que se tiene previsto que las tres ya participen en el torneo de la Liga MX Femenil Sub-17, esto luego de la intensa preparación y fogueo que tuvieron con el cuadro cancunense.

Se indicó que Sandra, Regina y Ana ya viajaron a la “Sultana del Norte” para reportarse con su nuevo club y todo indica que podrán debutar este domingo 9 de enero con las Rayadas Sub-17 cuando visiten a Santos Laguna, en el arranque del Clausura 2022.

De hecho, las jugadoras cancunenses llegarán al cuadro regio con proyección para buscar un lugar con el primer equipo femenil.

“Estoy muy feliz, y orgullosa de lo que logré para llegar a esta instancia, sólo escuchar el nombre de Rayadas, campeón del futbol femenil mexicano, me motiva para hacer bien las cosas, agradezco principalmente a mi familia que siempre me han apoyado y han estado en todos mis partidos y entrenamientos, hoy veo que todo mi trabajo que he hecho durante estos años está dando resultados”, comentó Sandra Guillermo López.

Añadió que no desaprovechará la oportunidad.

“Sé que el paso que estamos dando yo y mis compañeras de ir a Monterrey es algo muy grande, el objetivo es claro desarrollar mi juego y aprender y así buscar un lugar en la titularidad, que sé está muy peleada”, reiteró.

Hablando un poco de las jugadoras, en el caso de Sandra y Camila se desempeñan como porteras, mientras que Regina es defensa central.

En el caso de Camila, para este semestre se había integrado a las Pioneras pero debido a su nivel mostrado el Club regio apostó por ella para así como sus compañeras incorporarse a este equipo Sub-17.

“Estamos muy contentos porque el trabajo de las Fuerzas Básicas sigue dando resultados y hoy es gratificante escuchar que tres de nuestras jugadoras ahora buscarán consumar el sueño de debutar en el futbol profesional y es bueno ver que todo lo que trabajaron aquí con Pioneros les está sirviendo”, comentó David Martínez González, Vicepresidente de los Pioneros FC.

Por su parte, Regina y Camila coincidieron en decir que se sienten contentas por esta oportunidad y que buscarán poner en alto el nombre de Cancún y de Pioneras. (Infoqroo)