Julio César Chávez Jr. está enfermo (…) evade la realidad y culpa a otros, dice su esposa

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Semanas atrás, Julio César Chávez Jr. contó que Frida Muñoz, su esposa, fue quien lo internó en una clínica de rehabilitación, aún cuando, según él, no había razones para ello. Ahora Muñoz le respondió a Chávez Jr. de forma cruda, señalando que el púgil mexicano está enfermo y que no ha querido tratarse, publicó La Opinión.

Frida Muñoz habló en el programa Despierta América. Dijo que quiere mucho a Julio César Chávez Jr., que es el padre de sus hijos y que no diría nada malo de él. No obstante, luego tuvo declaraciones duras sobre el hijo de El Gran Campeón.

“Él es una persona enferma que no sabe lo que dice. Yo lo amo (…) pero ya me cansé y espero que recapacite. No lo juzgo, viene de una infancia muy difícil y está repitiendo los patrones que vivió con su papá“, confiesa con preocupación Muñoz.

En ocasiones anteriores, Chávez Jr. ha hablado acerca de los malos tratos que ha recibido de su padre, Julio César Chávez. De hecho, su padre le pidió que se retirara tras su vergonzosa pelea ante Anderson Silva, expeleador de UFC que lo venció en su debut sobre el ring.

Por otra parte, en mayo de 2021, el Jr. señaló que inició su proceso de divorcio con Frida Muñoz, proceso que semanas después fue detenido. Luego conocimos las acusaciones de Chávez a su esposa tras salir de la clínica de rehabilitación en la que estuvo internado.

Julio César Chávez Jr. dijo lo siguiente: “Duré tres meses y medio sin ver a mi hijo porque estaba en la clínica de (rehabilitación), ya que la mamá de ellos (sus hijos) me metió para que estuviera bien. Yo nada más tomaba unas pastillas que eran para bajar de peso”. Al mismo tiempo agregó que Muñoz no se estaba haciendo cargo de sus hijos.

Hoy tenemos la respuesta de la pareja del boxeador mexicano, quien señala que debido a su enfermedad, Chávez Jr. evade sus sentimientos tomando pastillas y culpando a otras personas. Concluyó diciendo que hasta que él no acepte sus problemas, no podrá tratarse, y por ende, curarse. (Fuente: La Opinión)