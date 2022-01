Ayuntamiento buscará regular funcionamiento, distribución y precio de la tortilla en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Con la finalidad de regular el funcionamiento, distribución y precio de la tortilla en Cancún, la Comisión de Mejora regulatoria en el ayuntamiento de Benito Juárez analiza la propuesta de este gremio para que dentro de las facultades el municipio puedan atender las demandas, informó el regidor y presidente de dicha comisión, Jorge Rodríguez Méndez.

Lo anterior, luego de realizar la tercera sesión de esta Comisión mediante la cual buscan analizar los diversos puntos de esta propuesta que recibieron en la última semana del año pasado, tras la inconformidad de los distribuidores de tortillas.

“Fundamentalmente quieren ese reglamento y en base a ello nosotros vamos a trabajar en lo particular en el reglamento para ver que se puede y que no, lo que ellos piden, hasta donde leí la solicitud, es regular el funcionamiento, distribución y precio de la tortilla pero hay cuestiones en la que el municipio no tiene facultad y es lo que estamos viendo”, señaló.

Agregó que en la próxima reunión citarán al líder de los tortilleros para explique la propuesta en la que pretenden regular la venta y distribución, ya que la principal inconformidad es que, el hecho de que así como prohíben a las tortillerías tener venta de abarrotes, a las tiendas deberían prohibir la venta de tortillas.

Esto debido a que la venta de tortilla en tiendas es ilegal, y así lo establece la Norma Oficial Mexicana (NOM) 187, la cual indica que los productos de maíz no se pueden comercializar fuera del mostrador. (Noticaribe)