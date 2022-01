Cuauhtémoc Blanco señala que ‘narcopolíticos’ de Morelos buscan desprestigiarlo con miras al 2024

MORELOS, MX.- Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos y famoso exfutbolista, declaró sobre las fotografías en las cuales se le ve al lado de narcotraficantes pertenecientes a diferentes organizaciones delictivas; el mandatario justificó las imágenes asegurando que desconocía la identidad de los criminales, pues aseguró que “soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo”, publicó infobae.com.

En las fotografías publicadas por la OEM, el gobernador aparece al lado de Raymundo Isido Castro, El Ray, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); con Irving Eduardo Solano Vera, El Profe, líder de Guerreros Unidos; y con Homero Figueroa Meza, La Tripa, cabecilla del Comando Tlahuica.

Blanco aseguró que la difusión de las imágenes forma parte de una campaña de desprestigio en su contra con motivos electorales, de la cual ya había sido víctima con anterioridad:

“En el proceso electoral también me sacaron una fotografía con el hijo de El Chapo. Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, no le voy a negar la foto a nadie porque soy una persona que viene de abajo”, en una conferencia de prensa ofrecida durante su visita a la 24a Zona Militar, lugar al cual asistió para la ceremonia de cambio de mando.

El reportaje que acompañó a la imagen aseguró que el mandatario se reunió con los tres narcomenudistas a inicios del 2019, meses después de su toma de protesta como gobernador de Morelos, puesto al que llegó tras presuntamente ser apoyado por Homero Figueroa Meza, quien habría financiado su campaña electoral.

Según las acusaciones en su contra, la fotografía habría sido tomada al interior de su casa, ubicada en el fraccionamiento Tabachines de Cuernavaca, lo cual fue desmentido por el gobernador, quien cuestionó los periodistas presentes: “¿Ustedes creen que voy a dejar que tres criminales del narcotráfico se metan a mi casa?”.

Cuauhtémoc Blanco aseguró que no tiene nada que esconder, e incluso alentó a las autoridades para que lo “investiguen al 100%”, ya que negó tener nexos con algún criminal o haber realizado actos delictivos en el pasado.

Asimismo, sostuvo que tiene información de alrededor de 20 políticos que verdaderamente están coludidos con el narcotráfico, datos que fueron compartidos con la fiscalía local, pero que no han resultado en investigaciones, por lo que ha remitido sus pruebas a las autoridades federales:

“Ya le pasé la información a la FGR de todas las personas que están metidas en el narcotráfico en Morelos, que son los narcopolíticos. Ya no está en mis manos ni en mi cancha. Si tuviéramos un fiscal que le gustara trabajar, con mucho gusto trabajaríamos de la mano, pero creo que nunca va a pasar nada aquí, entonces me tengo que mover al gobierno federal y pasar toda esta información a la Ciudad de México”.

Los presuntos narcopolíticos serían los responsables de la guerra sucia en su contra, quienes intentan desprestigiarlo en cara a las próximas elecciones del 2022 y 2024, según las declaraciones del mandatario, quien aseguró que concentra sus esfuerzos en la administración pública y no en la política:

“Se los dije el otro día, que gane el mejor en el 2024, hay que dejar de pelear, primero la gente y después del 2024, pero ellos se están perfilando ya, no quieren trabajar para el estado. Se los dije, yo no soy político; si gana Morena, si gana el PRI si gana el PRD, me importa un cacahuate, hay que hacer las cosas bien para la gente. No estoy obsesionado porque quiero que gane uno u otro, aquí lo primero es trabajar para la gente”, dijo Cuauhtémoc Blanco. (Fuente: infobae.com)