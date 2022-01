Reporta CROC que el 5 por ciento de los trabajadores están contagiados de COVID-19 en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, manifestó que pese a que por lo menos un cinco por ciento de la plantilla laboral del personal sindicalizado de las diferentes empresas están contagiados de covid-19, hasta el momento la operatividad de las mismas no se ha visto afectada porque las labores han sido sustituidas por otros trabajadores, además de que la ocupación turística está disminuyendo.

“Me atrevería a decirte que ahí andamos hasta en un 5% del personal de las empresas que ha tenido complicaciones o sospechas, tal vez hay algunos que no lo sea pero ahora más vale prevenir y tienen que ir a buscar sus pruebas rápidas de covid-19, si no tienen nada se incorporan pero si tienen algo, mejor en sus casas aunque no tengan síntomas o complicación, basta con que el papel salga positivo para irse a descansar”, señaló.

Abundó que la situación para el estado de salud de los trabajadores que han dado positivo no está siendo tan complicada, porque gracias a que la mayoría cuenta con sus esquemas de vacunación están superando la enfermedad con mayor facilidad y en reposo en sus hogares.

Finalmente, dijo que ante la escasez de pruebas rápidas han solicitado a las empresas que los empleados que presenten síntomas leves se regresen a sus casas para evitar poner en riesgo al resto de los trabajadores en lo que definen si se trata de covid-19 o de un simple resfriado. (Noticaribe)