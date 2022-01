Empresarios proponen privilegiar el home office para frenar ola de contagios en Quintana Roo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Ante la ola de contagios de covid-19 que se está registrando en la entidad, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Iván Ferrat Mancera, propuso a las empresas privilegiar el home office para que los trabajadores que han dado positivo o se presentan a laborar con síntomas puedan realizar su labor desde casa, lo hagan para evitar poner en riesgo al resto de los colaboradores.

Esto debido a que se registra gran concentración en los módulos de pruebas rápidas e incluso en las instituciones de salud por el aumento en los contagios, a fin de que los trabajadores que presenten sintomatología del coronavirus se aíslen o se les dé la oportunidad de trabajar desde casa para evitar la propagación del virus.

“Si por eso han pensado las empresas a implementar lo que ya conocemos como home office y que ya muchas se han adaptado para poder trabajar, en el caso de que ese puesto lo puedan realizar a distancia y si hay alguna persona que se sienta mal pues mejor que esté resguardado en su casa, debido a que también ha habido grandes colas en los centros de pruebas y si tienen un síntoma que hasta se puede confundir con una gripa, mejor tomar la calma”, señaló.

Cabe mencionar, que en algunas entidades se ha tomado la decisión de que las personas que presentan escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta, de cabeza y cuerpo cortado no se presenten a laborar para evitar que salgan y contagien a más personas.

Ferrat Mancera, también celebró que Quintana Roo avance favorablemente en el Plan Nacional de Vacunación porque esto está ayudando a que los niveles de hospitalización se mantengan a la baja, pero dejó en claro que esto no es justificación para desatender los protocolos sanitarios y que si bien la incidencia en los contagios no es exclusivo del estado, dijo que no se puede permitir retroceder hacia el color naranja en el semáforo epidemiológico estatal luego de que este lunes entró en vigor el color amarillo. (Noticaribe)