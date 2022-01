Acusan a Luisa María Alcalde de tolerar corrupción en elección del STPRM

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Aspirantes a candidatos a la dirigencia nacional del sindicato petrolero señalaron que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, “está en defensa de la corrupción”, después de que la funcionaria dijo que no se puede descartar para la Secretaría General a alguien por sus vínculos o su pasado, en referencia a Ricardo Aldana Prieto, actual tesorero del gremio e implicado, junto a Carlos Romero Deschamps, en el Pemexgate, publicó La Jornada.

En entrevista, la senadora Cecilia Sánchez, señaló que “al decir que no se les va a vincular con el pasado, pues está dándole puerta abierta, está en defensa de la corrupción totalmente; la señora (Luisa María Alcalde) es incongruente desde un principio, cuando el presidente (López Obrador) dijo que se cumplieran con las normas y que fuera gente con un proyecto en beneficio de los trabajadores”.

Respecto a la afirmación de que habrá “piso parejo” en la elección para secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) el próximo 31 de enero, apuntó: “no hay desde el momento que hay un candidato oficial, no hay piso parejo cuando los trabajadores pedimos no sólo el voto electrónico, sino también la intervención de un organismo independiente para garantizar el voto libre, directo y secreto”, como la Organización Internacional del Trabajo, “que fue lo que los petroleros le solicitamos y no nos lo dio”.

Cabe recordar que en la convocatoria, el STPRM estableció que “en todo momento” el sistema de voto electrónico “se encontrará única y exclusivamente administrado por este sindicato”.

El actual tesorero del sindicato petrolero y aspirante a la secretaría general del STPRM, Aldana Prieto ha sido diputado y senador por el PRI. En el año 2000 se vio envuelto, junto a Romero Deschamps, en el Pemexgate, caso que fue conocido por el desvío de 500 millones de pesos del gremio a la candidatura presidencial del priista Francisco Labastida en la campaña de ese año.

María de Lourdes Díaz Lula, quien encabeza el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, también refutó lo dicho por la titular de la STPS, ya que el Comité Ejecutivo General (CEG) del STPRM “es juez y parte”, al ser quien determine qué aspirante cumple con los requisitos para ser candidato, lo que “rompe con los principios de objetividad, transparencia e imparcialidad”.

“No hay piso parejo para los trabajadores ni para los luchadores democráticos”, subrayó al referirse a quienes, como ella, fueron despedidos de manera injustificada y mantienen un juicio laboral, lo que les permite tener una relación activa con Pemex “sin perder sus derechos ni antigüedad”, con base en el artículo 56 de los estatutos y las cláusulas 10 y 24 del contrato colectivo vigente.

Asimismo, se dijo sorprendida por la cifra que dio la funcionaria de alcanzar un registro de 50 mil trabajadores en la plataforma electrónica, cuando en las últimas semanas se reportó “que a los compañeros no los registraban y que en centros de trabajo como en la sección 10 de Minatitlán, sólo había una laptop para inscribirse”.

Además, Lula hizo notar que incluso el STPRM modificó el plan de trabajo original que se había establecido ante el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de noviembre, debido a que no había registros de trabajadores y amplió un tercer periodo que vence el 20 de enero próximo.

En un primer momento, el registro de votantes en el sistema de voto electrónico arrancó un día después de la fecha programada, el 8 de diciembre de 2021. Además, se abrió un segundo periodo con el mismo fin, del 20 al 30 de diciembre anteriores. Y a principios de enero de 2022, el comité ejecutivo del sindicato avaló un nuevo periodo hasta el 20 de enero para poder hacerlo.

“Que nos digan que de estos tres plazos ya llevan 50 mil registros, a mí se me hace eso sorprendente”, expresó.

“Está ajustando esa cifra para darle legitimidad al que llegue”, señaló al puntualizar que, de acuerdo a los estatutos, se necesita el 50 por ciento más uno del padrón de 89 mil trabajadores, para tener mayoría y poder realizar la elección.

“Para mi ella (la secretaria Alcalde) nada más está diciendo que ya está el 50 más uno, para poder dejar a la corrupción que tanto ha protegido”, subrayó Cecilia Sánchez.

Si bien la dependencia sostuvo que por primera vez los más de 89 mil trabajadores petroleros elegirían a través del voto electrónico en la plataforma Sirvolab, el STPRM definió en la convocatoria que también será de manera presencial.

Así, explicó Lourdes Díaz, del grueso de más de 30 mil trabajadores que no se llegaran a inscribir “los charros sindicales tendrán” en las urnas la posibilidad de “trabajar el fraude. Esto ya está cocinado”, apuntó. (Fuente: La Jornada)