REACOMODO EN LA COALICIÓN: Confirman salida del MAS de Cecilia Loría de la alianza con Morena y entra Fuerza por México para las elecciones en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Ya quedó confirmado el rompimiento de Movimiento Auténtico Social (MAS) con la alianza de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Fuerza por México para la gubernatura de Quintana Roo y las candidaturas comunes para la eleeción de diputados locales en el proceso de junio próximo.

Así lo confirmó este día Humberto Aldana Navarro, dirigente estatal de Morena, quien explicó que la ruptura fue a raíz de la obligación por parte de la autoridad electoral, para reducir en uno los distritos en los que iban con candidaturas comunes.

Morena, PVEM, PT y MAS iban en candidatura común en cuatro distritos (cada uno encabezado por un partido distinto); sin embargo, la ley señala que esta modalidad puede ser hasta el 25% de las candidaturas; es decir, solamente tres

“Para cumplir con las observaciones que nos hizo el Ieqroo en la coalición se tuvo primero que bajar uno de los distritos para conservar el porcentaje que pide la Ley, estabamos pasados con un distrito, y el porcentaje que marca la ley es del 25 por ciento”, señaló el entrevistado.

El distrito que propusieron eliminar de este acuerdo era el Distrito 1 (con sede en Kantunilkín), precisamente el que encabezaba el MAS, lo que no sentó bien con esta fuerza política local

“Nosotros ya hicimos el esfuerzo que se puede hacer, ellos (MAS) ya no estuvieron de acuerdo y ya no se pudo sostener, y ademas por ahí ya había una observación que nos hizo nuestro jurídico en el sentido que había un cierto riesgo por una clausula”, añadió, sin querer abundar en esto.

En lugar del MAS, ahora incluirán a Fuerza por México en estas candidaturas comunes, lo que además resuelve otra observación hecha por el Instituto Electoral de Quintana Roo, de que para ser parte de la misma coalición, debían ir coaligados en ambas elecciones; y Fuerza por México solo había firmado convenio para la guberantura, no las diputaciones.

Cabe destacar que, ayer mismo el partido MAS, a través de José Antonio Monroy, presidente del Comité Directivo Estatal, envió un oficio al Instituto Electoral de Quintana Roo para informar de su desistimiento y participación en los convenios de coalición con Morena y el resto de los institutos con los que iba en coalición.

Horas antes, la dirigente de facto del MAS, Cecilia Loría Marín, sostuvo una reunión a puerta cerrada con Mara Lezama Espinosa, presumiblemente para tratar de rescatar esta alianza, hoy rota.

ASPIRANTES A CANDIDATOS

Humberto Aldana también fue cuestionado en entrevista sobre el temor que han expresado algunos militantes de su partido y aspirantes a candidatos a diputados locales ante la posibilidad de no realizar encuestas y postular a personas ajenas a esta fuerza política, y en ese sentido respondió que “ese miedo no tiene fundamento” y que se realiza un análisis de los perfiles.

“Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de ubicar a la mayor cantidad de compañeros de Morena que han venido trabajando, que tienen trabajo de partido visible, comprobable, que no se han ido a otro partido a competir, que no han renunciado a la primera de cambio porque no les tocó una candidatura, que han resistido y que tienen la capacidad y la preparación para ejercer un cargo público, esa es la realidad”, aseguró. (Agencia SIM)