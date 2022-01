Se niega Noroña a utilizar cubrebocas durante gira por Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña mantuvo su postura de no utilizar el cubrebocas, ya que dijo no es obligatorio así como tampoco la vacunación la cual dijo es un derecho y decisión de cada ciudadano.

Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de la Unión de propietarios de restaurantes, bares y similares, Joaquín Noh Mayo y de la asociación civil Francisco Villa, Jonathan, Fernández Noroña dijo que la vacunación no funciona ya que el presidente con la dosis completa y su refuerzo resultó contagiado.

Dijo que entendía a quienes sentían que su salud estaba en riesgo por el hecho que no usará cubrebocas pero que tenían dos opciones, el de quedarse a la conferencia o mantener la distancia de metro y medio recomendada.

Aseguró estar sano, sanísimo, por lo que no iba a modificar su conducta de no usar cubrebocas.

 

En el país no es obligatorio el cubrebocas ni tampoco la vacunación, la cual es un derecho y decisión personal de la gente, afirmó.

Rechazó la decisión de autoridades de Ecatepec, Estado de México, el detener a personas por el hecho de no usar cubrebocas “por no aplicar una medida auxiliar que está acreditado que no protege a la gente y da una falsa sensación de seguridad.

Consideró risible el hecho que le hayan pedido que usará cubrebocas para entrar al restaurante Café del puerto donde unos pasos después tuvo que quitárselo para comer

El covid-19 es tan gentil que no me ataca mientras esté desayunando, señaló. (Noticaribe)