“NADIE SOBRA: Fernández Noroña exhorta a Mara Lezama a buscar unidad con Marybel Villegas y José Luis Pech

CANCÚN, MX.- En rueda de prensa durante su visita a esta ciudad, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT) Gustavo Fernández Noroña, lanzó un exhorto a la virtual candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para que busque la unidad a través de diálogo con todos los liderazgos y con los ahora ex aspirantes a ese cargo.

El vicecoordinador de la fracción petista en la Cámara de Diputados visitó ayer Chetumal y hoy Cancún como parte de un recorrido por el país, para concientizar sobre diversas políticas y en aras a su eventual aspiración a la candidatura para la presidencia de México, en 2024.

Después de hablar sobre la Reforma Eléctrica y la revocación del mandato, el diputado afirmó que Quintana Roo pronto será gobernador por primera vez por una mujer, pues su virtual candidata, Mara Lezama Espinosa, tiene todas las condiciones para alzarse con el triunfo.

Aquí, opinó que es importante que la actual edil de Benito Juárez articule a todas las fuerzas aliadas, para lo cual tendría que dialogar con los demás aspirantes, como los senadores Marybel Villegas y José Luis Pech, así como los distintos liderazgos.

“Nadie sobra”, comentó.

Posteriormente y a pregunta expresa sobre los eventuales contrincantes, en donde el reportero incluyó a Marybel Villegas, Fernández Noroña aclaró que él no ve a la senadora como adversaria, sino como aluada,

“Sería un error que rompiera. Yo creo que se lo ‘chupará la bruja’ a quien se salga del movimiento; y eso lo digo en general”, afirmó.

Indicó que es natural que si alguien aspiraba a un cargo y no lo obtiene, siente molestia, pero debe prevalecer la unidad.

Por ello, insistió que Mara debe dialogar con ella y con los demás, con humildad y un “espíritu unitario”, pues son muchísimos los espacios.

En cuanto a las demás posibles candidatas que se le mencionó (Laura Fernández y Mayuli Martínez), dijo no conocerlas, pero si Morena y sus aliados hacen su trabajo, no hay manera de que les ganen.

Sobre Roberto Palazuelos, el petista dijo que “ojalá” lo nombren candidato, y si es así, el les construirá un monumento a los dirigentes de la oposición, “porque nos ayudarían mucho”.

En su opinión, si incluso muchos políticos de carrera terminan siendo fatuos y corruptos, con mayor motivo ocurriría con alguien de la farándula.

CARLOS JOAQUÍN ‘NAUFRAGÓ EN SU GOBIERNO’

Gerardo González Noroña fue muy crítico hacia el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, por no haber “movido un dedo” para que los responsables de atracos como el inoperante “Auditorio del Bienestar” no estén en la cárcel.

“Es una infamia cómo los gobernantes de Quintana Roo se han adueñado de las bellezas del estado, es imperioso recuperarlas y ponerlas al servicio del pueblo”, afirmó.

El diputado federal afirmó que si bien Joaquín González no ha tenido un gobierno represor y voraz como fueron los anteriores, no trajo una evidente mejoría y no cumplió con sus compromisos de campaña.

“No se esperaba mucho, por ser un rompimiento del PRI, pero incluso así, hizo una serie de promesas que no cumplió, pero además ni siquiera hizo el esfuerzo de hacerlo”, afirmó.

“Pareciera haber naufragado en su gobierno”.

También criticó la tala de 75 árboles en el Malecón Bahía, en Chetumal.

VILLATORO, SIN CONDICIONES PARA VOLVER A DIRIGIR

Por otro lado, Fernández Noroña enfatizó la importancia del PT en la coalición, pues aunque tienen una presencia “modesta”, ofrecen una “aportación fundamental” en los procesos electorales. Como ejemplo, de las 12 gubernaturas que ganó su coalición en el proceso pasado, seis no se habrían logado sin el PT.

Por fuerte que sea Morena, no puede tener las dos terceras partes de un Congreso, por lo que siempre requerirá de compañeros, como el PT, o de aliados, como el PVEM.

Cuestionado sobre el diputado Hernán Villatoro Barrios, quien fue dirigente estatal del PT por más de 10 años, y de su aparente intención de volver a coordinar el partido, Fernández Noroña dijo que consideraba “simpático” que pensara que pudiera hacerlo.

Aunque el diputado federal dijo que él no milita en el PT ni interviene en asuntos internos, conoce lo que ha sucedido en Quintana Roo y los mecanismos internos y no hay condiciones para que Hernán Villatoro vuelva a dirigir el partido, y ningún pronunciamiento que él haga puede incidir en ello. (Agencia SIM)