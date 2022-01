“SE NOS DIFICULTÓ UN POCO”: Titular del Fonatur dice desconocer cuánto se gastó en trabajos suspendidos del Tren Maya en tramo Cancún-Tulum

CANCÚN, MX.- El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Javier May Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, anunciaron esta tarde la cancelación definitiva de las obras del Tren Maya en construcción sobre la carretera entrada a Playa del Carmen.

En conferencia de prensa a la que se convocó de último momento, los funcionarios federales confirmaron que el Tramo 5 tendrá cambios en la ruta para evitar afectaciones económicas al destino, esto en respuesta a la petición generalizada del empresariado playense.

En su primera visita a la entidad como nuevo titular del FONATUR; May Rodríguez no supo responder cuánto dinero se gastó en esas obras que hoy están clausuradas.

Cuestionado sobre el hecho de que aún hoy al medio día los trabajos continuaban en ese lugar, Javier May aseguró que el cese de las obras “es inmediato”.

El aviso de la rueda de prensa con los funcionarios del gobierno federal se distribuyó de manera desorganizada vía algunos teléfonos celulares, apenas 10 minutos antes de la cita, 14:30, lo que se reflejó en la poca asistencia a tiempo de reporteros, mientras que los que llegaron con algún retraso, sufrieron el desplante de los funcionarios, sobre todo del representante del Fonatur, en cuyas oficinas se realizó la rueda de prensa.

Por la mañana, foto periodistas de Cancún captaron imágenes de las obras del Tren Maya que se cancelaron. Serían las últimas imágenes de esta obra en construcción en este lugar ya que al parecer las vías del tren ya no pasarán por la ciudad sino por una nueva ruta por definir.

La decisión de FONATUR responde a la petición de los empresarios playenses que insistieron en que la ruta no era la adecuada.

También por la mañana, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anticipó la decisión que se haría oficial durante el transcurso del día en Cancún.

“Se nos dificultó un poco en el tramo de Tulum a Cancún. Hay mucho tráfico en esta carretera, estamos buscando no afectar o afectar lo menos posible. Habíamos pensado irnos para arriba, como segundo piso, pero se nos elevaba el costo. Se optó por buscar otro trazo… esto nos llevó a acuerdos con propietarios”, respondió el mandatario mexicano.

La obra se suspendió hoy y se desconoce el monto de la inversión que hasta el momento se hizo, así como la devastación de una importante cantidad de árboles, muchos de ellos plantados por la sociedad civil y empresarios locales en varias cruzadas de reforestación. (Infoqroo)