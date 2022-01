Demanda del turismo europeo por el Caribe Mexicano incrementará este año: CPTQ

CANCÚN, MX.- La demanda del Caribe Mexicano en el mercado europeo, especialmente el español, no sólo se mantiene si no que se podría incrementar, y con la particularidad de que ya no solo se busca la Riviera Maya sino también los otros destinos, dijo Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Al participar en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, indicó que en las reuniones que sostuvieron, un importante touroperador mayorista comentó que con excepción de diciembre en que apareció ómicron y ocasionó cancelaciones, en todo el 2021 habían registrado alzas, y de no haber sido por esa variante habrían alcanzado los números de 2019.

“Actualmente ya con esa variante a la baja, tienen buenas ventas para Semana Santa y el verano que es la temporada fuerte de Europa. Se prevé que se superaría las cifras de 2019”, añadió.

Entrevistado por Radio Turquesa, expresó que Iberojet anunció seis vuelos a la semana a partir de mayo desde Madrid a Cancún, y World2fly tendrá cuatro desde la capital española y añadirá dos más desde Portugal. Además, Level, que vuela desde Barcelona, confirmó que mantendrán la operación hasta marzo.

En ese sentido, recordó que precisamente como parte de las negociaciones realizadas en la Fitur del año pasado en mayo, Level anunció que emprendería operaciones en julio y agosto para explorar el mercado y le fue tan bien, que a la fecha la mantiene con un vuelo semanal y lo extenderá el resto de este 2022.

Aunque hay una marcada preferencia de los españoles por la Riviera Maya, dijo que ese visitante conoce bien Cancún y Cozumel, y habrá que añadir que en esta Fitur hay bastante interés de los turistas repetitivos de ese país por explorar otros destinos, como Bacalar, Holbox y Mahahual.

“Somos un multidestino en experiencias y ambientes. Tenemos mucho que ofrecer a parejas, familias, grupos de amigos, para aquel que le gusta la aventura, para los que buscan la vida nocturna, los buenos restaurantes, en fin, hay amplio abanico de oportunidades en poca distancia”, destacó.

Darío Flota dijo que el objetivo que buscan en la Fitur es saber cómo les fue a los principales tour operadores el año pasado y cómo proyectan sus ventas para este 2022.

“Por el confinamiento los viajeros tienen ahorros. Las ventas se realizan sin la necesidad de hacer ofertas o bajar precios. El balance que se tiene hacia el Caribe Mexicano es positivo”, agregó, tras enfatizar que hay que aprender a convivir con la covid-19 en las medidas y protocolos sanitarios. (Infoqroo)