SEGUIMIENTO | Las dos personas asesinadas en el hotel Xcaret relacionadas con delincuencia en Canadá y mafias de Estados Unidos no tenían ficha roja y por eso pudieron ingresar a Quintana Roo, justifica el Fiscal

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Tras destacar que trabajan muy de cerca con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, la organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), así como de los consulados de Canadá y Estados Unidos para esclarecer la balacera registrada el pasado viernes en el Hotel Xcaret, el Fiscal General de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, aseguró que las personas que fueron atacadas y perdieron la vida están relacionados con la delincuencia transnacional y otras mafias en Estados Unidos, pero no tenían la ficha roja que les impidiera entrar y salir de algún país porque aún estaban bajo investigación.

Aseguró que las autoridades mexicanas no contaban con ninguna alerta para evitar su ingreso al país porque los expedientes no habían sido subidos a la plataforma internacional, ya que estaban en proceso de investigación por las autoridades canadienses, razón por la cual Migración les permitió que ingresaran a Quintana Roo.

“No tenían la famosa ficha roja, no esta subida a Interpol y entonces eso les permitía viajar por varios países sin tener algún problema en cuanto a su ingreso y egreso del mismo”, dijo. “Sí estaban siendo investigados, eso sí está confirmado, sin embargo aún no se elevaba estos datos criminales a nivel internacional por eso es que no existía ninguna ficha roja para su detención en otros país o no permitirles el ingreso migratorio, eso sí está muy claro”.

El Fiscal añadió que la identidad del autor directo de la balacera no ha sido confirmada hasta este momento, al menos no se tiene aún información de su perfil en la capeta de investigación, pero no se descarta que esté relacionado con alguna mafia.

“Estamos en eso y no podría dar más información al respecto para no afectar esta investigación que está en curso, pero en su momento se dará a conocer los detalles de este asunto”, refirió el Fiscal.

Finalmente, informó que la sobreviviente a este ataque se recupera en un hospital con un pronóstico bueno para la vida y han estado muy atentos a que se le otorgue todos los apoyos a victímas que debe proporcionar el estado. (Noticaribe)