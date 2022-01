Darío Flota prevé que en 2022 el sector turismo obtendrá mejores números que antes de la pandemia

CANCÚN, MX.- Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, dijo que de acuerdo con las previsiones obtenidas en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, todo parece indicar que en este 2022 no sólo se alcanzarían los números que se tenían antes de la pandemia sino que se mejorarán.

El funcionario recordó que el año pasado acabaron con un 84 por ciento de recuperación con respecto a 2919, sin tener en cuenta que no se tuvo al mercado canadiense y británico en la parte fuerte de sus temporadas.

“Esa recuperación se debió al crecimiento de los visitantes estadounidenses y de nuevos como el de Portugal, Holanda y Austria. Ahora con la recuperación de los mencionados mercados, además del español, que anunció mayor interés, vamos alcanzar o mejorar las cifras de 2019, y eso que el asiático está cerrado”, señaló.

Entrevistado por Pulso AM, expresó que a finales del próximo mes estarán en la Feria Turística de Colombia, a principios de marzo en la de Berlín, que será virtual, y en mayo se tendrá el Tianguis de México, en Acapulco.

El funcionario indicó que los sucesos de violencia ocurridos a últimas fechas, causan cierta inquietud, pero no se refleja en cancelación, pues son fortuitos.

También aclaró sobre un video que una mujer publicó en las redes sociales en las que cuestiona el desperdicio de recursos al mostrar pabellones de México y en el del Caribe Mexicano en la Fitur con poca gente.

“Los tres primeros días está dedicado exclusivamente para profesionales del turismo como son los tours operadores, agencias mayoristas, aerolíneas entre otros. En este lapso se concentra el mayor número de citas de negocios y para los últimos dos días se abren las puertas al público. Para los expositores no representa interés, pues las ventas ya están hechas”, explicó.

“La mayoría de los expositores ya no tiene a su gente, y seguro que fue tomado en las últimas horas cuando ya no había casi nadie. Fue un video algo tendencioso, que no muestra la realidad”, añadió. (Infoqroo)