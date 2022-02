Víctimas desconocen que la violencia digital es un delito, afirma diputada yucateca

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- La diputada yucateca Vida Gómez Herrera expuso como una problemática actual que hay personas que desconocen la violencia digital como un delito y por eso considera pertinente hablar del tema y en el caso que sea denunciado, que entonces sea un hecho perseguido de oficio.

Resaltó que en Yucatán la violencia digital corresponde a la comisión de Delitos Contra la Imagen Personal, y está definido así desde julio de 2019 en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.

“Es necesario decir que el activismo de defonsoría digital en México ha subrayado que siguen existiendo personas que desconocen a la violencia digital como un delito y, por lo tanto, al desconocer la tipificación, no se reconocen como víctimas de ésta”, explicó.

De igual forma, quienes han sido víctimas de estos hechos, sólo proceden a bloquear a las personas o cuentas y otras más les comparten a familiares o amistades, para así reportar la publicación, pero muchas veces no se procede a la denuncia legal.

La diputada local señaló que una de las razones por las que las personas no denuncian es porque tienen desconfianza ante instituciones.

En el caso de violencia digital, pueden ser también otras las razones por las cuales las personas no denuncian y estas oscilan entre miedo a las consecuencias, vergüenza, no sabían ni cómo ni dónde denunciar, por sus hijos, no quieren que su familia se entere y porque presienten que las personas responsables no recibirán ni una sanción.

Por otra parte, hay mujeres que han denunciado y que sienten discriminación en los procesos, ya que se consideran juzgadas y hasta culpables de lo que sucedió.

“Como representantes ciudadanos, tenemos la obligación de legislar con perspectiva de género y brindar certeza jurídica a la ciudadanía a través de leyes y códigos que garanticen la impartición de justicia. Un paso necesario en el estado de Yucatán, para comenzar a erradicar la violencia digital, es armonizar las leyes del estatales con los ordenamientos federales, buscando siempre la correcta interpretación de las mismas”, explicó.

De esta manera, presentó la iniciativa para que los hechos de violencia digital sean seguidos de oficio. (Noticaribe)