Karen Guerrero, la astronauta mexicana que impulsa a la niñez y a otras mujeres a involucrarse en el sector espacial

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Karen Guerrero es una astronauta análoga, dedicada a la divulgación espacial y fundadora de la Red de Mujeres Mexicanas y desde ahí, impulsa a la niñez y otras mujeres que sienten atracción por el sector espacial, para que se involucren y sepan que hay oportunidades para ellas.

Karen ha creado diversos espacios para la divulgación de las STEM, es decir, las carreras asociadas con problemas complejos, pensamiento analítico y crítico, y capacidad de aprendizaje.

Describe que desde niña tuvo curiosidad sobre cómo funcionaba el espacio y el universo y de ahí nació su interés científico primero.

“Tenía curiosidades muy latentes, por ejemplo, cuando miras hacia arriba y te preguntas por qué las estrellas se ven tan chiquitas. Era una niña muy curiosa, me cuestionaba a menudo y había gente que me respondía y otras que me dejaban en blanco”, comentó.

Así fue como comenzó a aprender por su cuenta, puesto que incluso en la escuela a veces no encontraba las explicaciones precisas a sus curiosidades, sin embargo, mediante videos de YouTube, quienes le daban más respuestas eran las personas astronautas.

A pesar de que en un inicio consideró que ser astronauta sería complicado, conforme pasó el tiempo, encontró caminos que le acercaron a este sueño.

“Hacia finales de la prepa conocí la carrera de aviación y me enamoré porque de alguna manera investigaría cómo funcionan los aviones y por qué vuelan”, añadió.

De esta forma, se dio cuenta que ser astronauta no era un límite como ella creyó y así comenzó a involucrarse en el sector espacial.

Desde donde ella está, actualmente realiza actividades para fomentar en la niñez este interés por conocer el sector espacial.

A sus 22 años, Karen colabora como astronauta en el proyecto ‘Hábitat Marte’ y desde Brasil, ella junto con un equipo de trabajo se encarga de explorar panoramas a los que se enfrentan quienes viajan al espacio.

Describe que parte de su trabajo es como si se tratara de preparar una película de ciencia ficción, pero en realidad lo que se busca es representar el aislamiento al que son sometidas las personas astronautas.

Parte de su trayectoria también ha sido involucrarse en la creación de la Red de Mujeres Mexicanas en el Espacio y desde ahí, durante estos primeros cinco años trabaja con las infancias y comparte conocimientos sobre el universo, las estrellas y el espacio.

La joven mexicana ha participado en dos misiones, la Misión 89 y la 91 y ha aportado su conocimiento para un simulador de vuelo para el entrenamiento de astronautas.

Para ella, una de las aspiraciones más importantes es que este tipo de proyectos lleguen a México y vislumbra la posibilidad cuando se establezcan en el país las oficinas de la primera Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe.

Desde su trabajo, en cada momento que tiene oportunidad hace énfasis que las mujeres siempre han estado involucradas en la ciencia y por ejemplo, en el sector espacial no sólo hay astronautas hombres, incluso desde la primera misión espacial, Apolo 11 hubo mujeres involucradas.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en México, entre 2012 y 2021 el número de mujeres profesionistas que estudiaron alguna carrera STEM aumentó 42%, aún son minoría dentro de estas áreas.

Asimismo, en el país solo 3 de cada 10 profesionistas que eligieron carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son mujeres.

“Esta brecha empieza en la infancia y crece hasta que participan en el mercado laboral”, indica el estudio presentado en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (Noticaribe)