Confía Observatorio Legislativo que la propuesta de la diputada Iris Mora para criminalizar la labor periodística pase a la historia como una mala ocurrencia 

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Confía el presidente del observatorio legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, que la mala ocurrencia de la diputada del PRD Iris Mora entorno a su iniciativa que criminaliza la labor periodística pase a la historia.

Lo anterior porque la diputada propone hacer modificaciones al código penal de Quintana Roo para criminalizar la actividad periodística al penalizar la difusión y publicación de documentos, conversaciones o incluso fotografías o videos tomados sin consentimiento de las personas.

Galaviz Ibarra explicó que esta iniciativa no tiene un fondo estructurado y es muy a la ligera, pero que además es atentatorio contra los derechos humanos mucho de lo que se plantea en dicha propuesta.

“Yo creo que es una de las iniciativas que van a pasar a la historia también como una mala ocurrencia, pero que no va a prosperar porque si tiene una serie de limitaciones, no solamente para los periodistas sino en general”, explicó.

Galaviz Ibarra, refirió que cualquier ciudadano no podrá cuestionar por ejemplo la declaración patrimonial de los diputados con dicha iniciativa porque no se podrán hacer señalamientos ya que se estaría incurriendo en un delito.

Abundó que también las declaraciones 3 de 3, tienen un objetivo en el cual se busca conocer si hubo o no, un abuso en el uso del poder público y no cómo se pretende dar a conocer de que se atenta contra la integridad de sus familias, porque al final de cuentas si se trata de una figura pública no tendrían por que declarar al menos que el SAT se lo solicite. (Noticaribe)