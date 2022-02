“ESA LEY NO PASARÍA EN ESTE CONGRESO”: Exhiben a diputada perredista Iris Mora por presentar una iniciativa mal redactada y no visualizar impacto en la ciudadanía; dice Eduardo Martínez, presidente de la Jugocopo, que no se pretende criminalizar la actividad periodística

Por Rafael Briceño

CHETUMAl, MX. – De mal redactada y de no medir el impacto que iba a ocasionar entre la sociedad, calificó el presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Eduardo Martínez Arcila, la iniciativa presentada por la diputada del PRD, Iris Mora Vallejo, que propone reformas al Código Penal de Quintana Roo y aplicar una pena de hasta 8 años de cárcel a periodistas y ciudadanos que difundan fotografías, videos, documentos de la vida privada de personas sin su consentimiento”.

Los diputados han presentado iniciativas sin dimensionar el efecto que tendrá en la sociedad pero generalmente están a tiempo de corregir, “no se trata de que los diputados promuevan y aprueben temas que no cumplan con la visión de la sociedad, al contrario hay que proteger la actividad periodística”.

Ante la polémica generada, dijo que platicó con la presidenta de la comisión de Justicia, Kira Iris San, y que no es un tema prioritario “y creo que ni siquiera con la posibilidad de que se apruebe en comisiones”.

Aseguró que la iniciativa presentada por la diputada del PRD no va encaminada hacia la actividad periodística, ya que no es ánimo de la Décimo Sexta legislatura limitar o confrontar periodistas.

Martínez Arcila afirmó que en el Congreso no hay ánimo de condicionar, obstaculizar y mucho menos criminalizar el libre ejercicio de la labor periodística.

Rechazó la intención de criminalizar la actividad periodística “y no creo que hay un respaldo si esa fuera la intención de la iniciativa. No veo que haya la intención del PAN de apoyar una iniciativa con ese contenido”.

En esta legislatura no hay intención que se rescate la denominada Ley Borge (en referencia a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas que propuso el ex gobernador Roberto Borge Angulo y que posteriormente fue derogada) porque “en ningún momento se pretender criminalizar, señalar, condicionar la actividad periodística y si ese fuera el sentido de la iniciativa presentada por la diputada del PRD esa ley no pasaría en este Congreso”.

Aseguró que la intención de la Décimo Sexta legislatura es encontrar mecanismos que ayuden a la protección de los periodistas por la ola de violencia que se vive en este sexenio federal en donde han sido asesinados cinco periodistas tan sólo en este 2022. (Noticaribe)