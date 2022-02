Esteban Moctezuma responde a críticas lanzadas por el senador texano Ted Cruz

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, respondió a las críticas que el senador Ted Cruz hizo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo invito a ampliar su mirada y ver hacia el resto del mundo y Latinoamérica y estoy seguro que descubrirán una realidad muy diferente”, publicó latinus.us.

En una carta, dada a conocer a través de sus redes sociales, el funcionario mexicano contestó que al hacer mención a la cantidad de periodistas asesinados durante el presente gobierno, suma su voz incluso a la de López Obrador quien, dijo, “condena estas terribles acciones y actúa en consecuencia para atenderlas”.

📄 Open letter that Mexican Ambassador to the U.S. Esteban Moctezuma addressed to Senator Ted Cruz regarding his recent statements about Mexico. pic.twitter.com/1JKR3aRPa4

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 18, 2022