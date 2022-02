EU | Mujer es considerada violadora serial de menores; daba vapeadores a cambio de sexo

ESTADOS UNIDOS.- Una madre de Tennessee está acusada de ser una violadora serial de adolescentes. Usaba vapeadores para tener encuentros sexuales con los menores y ya fue detenida, publicó VanguardiaMX.

El jurado del condado de McMinn, Tennessee, acusó formalmente a Melissa A. Blair, de 38 años, de cargos que incluyen violación de menores con agravantes, según el alguacil Joe Guy.

Supuestamente contactó a nueve adolescentes en redes sociales y les ofreció objetos, como vapeadores, a cambio de lo que los funcionarios describieron como “encuentros sexuales”. Guy expresó su preocupación de que podría haber más víctimas.

“Los cargos actuales están relacionados con nueve víctimas juveniles masculinas confirmadas, relacionadas con incidentes que ocurrieron desde la primavera de 2020 hasta finales de 2021“, dijo Guy.

“Siete de las víctimas aún son menores de edad. Dos fueron victimizados cuando eran menores pero ahora son adultos“.

El alguacil añadió que sospecha que pueden haber más víctimas e hizo un llamado para que ellos o sus padres denuncien a la mujer.

“Es posible que haya otras víctimas que ahora sean adultas, y también las alentamos a que se comuniquen con nosotros. Parece que la señora Blair se comunicaba con los menores en las redes sociales, organizaba reuniones con ellos e intercambiaba artículos por encuentros sexuales con ellos”.

La madre de uno de los menores dijo que, según el testimonio de su hijo, Blair les ofreció diversos artículos, incluidos bolígrafos vapeadores.

“La gente se enfoca principalmente en el perpetrador”, le dijo a WSYR. “No se dan cuenta de cómo devasta a una familia. Cómo están las familias en casa y no cómo no sabemos qué hacer a continuación. No tengo idea de cómo seguir adelante con esto”.

La oficina del alguacil recibió una referencia del Departamento de Servicios para Niños de Tennessee el 9 de diciembre alegando que Blair estaba teniendo encuentros sexuales con menores que asistían a la escuela secundaria McMinn Central, dijo Guy a medios locales.

Blair está acusada de 18 cargos de violación de menores con agravantes, cuatro cargos de trata de personas mediante el patrocinio de la prostitución y un cargo de solicitación de un menor. (Fuente: VanguardiaMX)