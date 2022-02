‘SIN DUDA ES UNA INVASIÓN’: México, ahora sí, condena enérgicamente incursión rusa en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El gobierno de México rechaza el uso de la fuerza y condena la presencia de fuerzas de Rusia en territorio de Ucrania, publicó aristeguinoticias.com.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, actualizó la postura de nuestro país sobre el conflicto bélico que impacta a Europa, luego de serios señalamientos sobre la tibieza de la primera reacción (no tomar parte y apostar por la salida diplomática).

El canciller Ebrard dijo que a esta hora no hay duda de que se trata de una invasión: “tenemos muy claro que es una invasión, con una escala que cubre prácticamente todo el territorio de Ucrania”.

Dijo que por razones históricas México está obligado a condenar los ataques e invasiones, pues nuestro país ha sido víctima de este tipo de arbitrariedades en el pasado.

La orden del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la postura de México sea demandar el cese de las operaciones militares y que se tomen acciones inmediatas para proteger a la población civil.

La primera postura

En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México seguiría apostando por la política de solución pacífica de las controversias:

“Sí, bueno, en términos de política exterior nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra”.

México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en nuestra Constitución en el artículo 89, es un principio de política exterior la solución pacífica de las controversias y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención: la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. (Fuente: aristeguinoticias.com)