¿’CHUCHO’ POOL SE PINTARÁ DE NARANJA?: Este miércoles el regidor definirá si deja el PRD, pero adelanta que no buscará una diputación

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Este miércoles el regidor Jesús Pool Moo definirá su permanencia o no en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y descartó contender por una diputación en el actual proceso electoral.

La decisión de Jesús Pool de no buscar un cargo de elección popular de manera inmediata obedece a que firmó un compromiso siendo candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez de concluir este periodo.

“Aún no defino; hasta el miércoles. No buscaré cargo de elección popular, ya que firme un documento en mi campaña que no buscaré cargo de elección popular inmediato”, expresó el mismo Chucho Pool.

Lo anterior, luego de que trascendió que Chucho Pool se sumará al Partido Movimiento Ciudadano (MC) para apoyar la candidatura del senador José Luis Pech a la gubernatura de Quintana Roo y que en días pasados se habría reunido con la dirigencia nacional del partido naranja. (Noticaribe)