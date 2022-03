Continúa la aplicación de vacunas contra la COVID-19 para rezagados en Cancún

CANCÚN, MX.- El gobierno federal realizó una jornada especial de vacunación contra el COVID-19 para personas rezagadas, para primera, segunda o tercera dosis, en un punto de aplicación, en el domo Jacinto Canek.

En el lugar, personal contaba con mil 200 dosis de la marca Pfizer para quienes necesitasen una segunda o tercera dosis, y unas 500 dosis de Cansino, de aplicación única, para quien no estuviese vacunado.

La respuesta fue buena, pues en todo momento llegaban personas en busca de inocularse, cosa que lograban con apenas media hora de espera.

Un hombre que acudió por una tercera dosis comentó que él no pudo vacunarse en la jornada que le correspondía, pues cuando acudió, a eso de las tres de la tarde, le avisaron que ya no había vacunas.

“Está bien que hayan hecho esta jornada, porque así nos permite venir. Hay muchos que por su trabajo no pudieron vacunarse”, opinó.

Cuestionado sobre la manifestación realizada en días pasados por un grupo de “antivacunas”, opinó que son acciones perjudiciales, pues mucha gente ha fallecido de este virus, “por llevarse las cosas a la ligera y no darle seriedad a la pandemia”.

Una familia que acudió igualmente por su tercera dosis, dijeron estar muy satisfechos por la rapidez de todo este proceso. En su caso, afirmaron que no se vacunaron en su momento, porque les informaron mal. Ellos habían recibido Pfizer y al acudir al módulo, les dijeron que aplicaban AstraZeneca, sin decirles que no había problema con vacunarse, por lo que se fueron.

Un joven que no se había inmunizado hasta hoy, dijo que él “huía de las vacunas”, por fobia a las agujas, no porque esté en contra de su aprobación.

A él le aplicaron Cansino, lo que para él es un alivio, ya que no necesita una segunda dosis.

“Sí me dolió”, dijo, riéndose. (Agencia SIM)