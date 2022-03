‘CHUCHO POOL SE DECLARA INDEPENDIENTE: “Mi situación en el PRD cumplió un ciclo”, dice, pero asegura que terminará su periodo como regidor del Ayuntamiento de BJ

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El regidor Jesús Pool Moo decidió abandonar su militancia en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y declararse independiente en lo que resta de la presente administración en Benito Juárez, asegurando que concluirá con los tres años de gobierno.

“Mi situación con el PRD ha cumplido un ciclo también y no se trata como dicen algunos de brincar de uno a otro partido sino simplemente en los tiempos que se viven cómo son estos uno analiza los mejores cuadros los mejores perfiles y tú vas sintiendo porque a veces estar en un partido hay muy buenos proyectos en campaña pero qué pasa cuando ya llegan al cargo”, expresó.

Sin dar mayores detalles de la razón por la cual decidió abandonar las filas del ese partido, reitero su compromiso firmado en campaña y ante notario público de cumplir hasta el último minuto que la ley le mandada como regidor y descarto buscar un cargo inmediato de elección popular.

“Cuando yo fui candidato a presidente municipal, aquí justamente en las afueras del palacio municipal firmé un documento ante un notario incluso donde yo no me movería para el siguiente proceso electoral y esto en cumplimiento lo que pedía la ciudadanía, de que si vas a competir y ganas o pierdes pues te quedas en el cargo que ostentas, yo no voy a estar brincando de cargo en cargo y ya me corresponde ahorita ser regidor, terminar, soy presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y bueno, terminaré mi periodo hasta el siguiente proceso que venga ya definir, pero por lo menos en este cumplo mi palabra de quedarme y el Cabildo”, manifestó.

Finalmente dijo que no hubo ningún compromiso con el PRD y tampoco buscó una candidatura, “pero creo que hay que darnos un ‘break’ y hay que analizar y ver la situación cómo está”. (Noticaribe)