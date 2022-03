PAN tunde a Gertz Manero tras filtración de audios; lo acusa de violar el debido proceso de Alejandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Partido Acción Nacional aseguró este sábado que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, violó el debido proceso que se sigue contra Alejandra Cuevas luego de que al menos cinco audios en los que presuntamente el fiscal acusa que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, le “quiso ver la cara de pendejo”, se difundieron en YouTube, publicó latinus.us.

“El fiscal ha obtenido de manera anticipada a lo que dispone la ley, un proyecto de resolución de la Suprema Corte, en un asunto en el que tiene interés personal, vulnerando el debido proceso, y confiriéndole una ventaja indebida”, acusó el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado en un comunicado.

El PAN aseguró que con los audios, que presuntamente son del fiscal, queda en evidencia que se ha tratado de presionar a un ministro “para que resuelva en determinado sentido un asunto, en función de su interés personal”.

“Los audios difundidos revelan claramente que, en su calidad de fiscal, conoció ventajosamente de un proyecto de resolución que pondría en libertad a Alejandra Cuevas“, dice el comunicado sobre la hija de la expareja de Federico Gertz Manero y que se encuentra en prisión acusada de haber participado en el homicidio del hermano del fiscal.

Los senadores panistas acusaron que se pone en entredicho la autoridad moral y autonomía de la FGR. “Se confirma que desafortunadamente no tenemos una fiscalía autónoma, más bien muestra que trae la marca de la casa: conflictos de intereses, violación a la ley, de los derechos humanos y el nulo respeto a la división de poderes”, aseguró el PAN.

“A quien pretendió ver la cara el fiscal, es a la sociedad”, afirmó el PAN y pidió que se cite a Gertz Manero a comparecer ante el Senado para explicar lo que ha pasado en el caso contra Cuevas.

El señalamiento de Gertz Manero sobre Pérez Dayán es porque el ministro propondrá confirmar un amparo que le podría dar la libertad a Alejandra Cuevas, de 68 años, presa por la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.

Los audios son parte de presuntas conversaciones de Gertz Manero con Juan Ramos López, fiscal especializado en Control Competencial. En las llamadas se afirma que el ministro Pérez Dayán había acordado poner ciertas frases en su proyecto, pero “no puso ni una línea”, por el contrario, da la pauta para que se ponga en libertad a Cuevas.

-“¡La pone en libertad!”, dice una voz que es atribuida a Alejandro Gertz.

-“Se entiende que sí”, contesta la voz que presuntamente corresponde a Juan Ramos.

-“No, no se entiende, es clarísimo, la pone en libertad”.

En otro audio difundido por la cuenta de YouTube con el nombre de usuario “Psicoanalisis”, se escucha la voz que se le atribuye al fiscal afirmando que el ministro de la Suprema Corte le quiso “ver la cara de pendejo”.

“Él lo ignora y no le entra, pero, en cambio, le entra a hacer un análisis en donde dice que hay que ser equilibrado en el análisis de las pruebas y él se dedica a hacer la apología de las conductas de esta vieja. Eso sí no tiene puta madre eh… Y me quiso ver la cara de pendejo y todavía me lo manda para ver si me di cuenta o no y a ver qué hago. Eso se lo hicieron y le valió madres”, habría dicho el titular de la FGR.

Laura Morán fue pareja de Federico Gertz Manero. Alejandra Cuevas es hija de Laura Morán y fue detenida en octubre de 2020 acusada de homicidio por omisión del hermano del fiscal.

Los hijos de Alejandra, presa en el penal de Santa Martha Acatitla, han denunciado públicamente la detención ilegal de su madre y faltas al debido proceso, además han señalado tráfico de influencias de Alejandro Gertz Manero. (Fuente: latinus.us)