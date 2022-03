DEL DESAFÍO A LA PROVOCACIÓN: Actores de la 4T buscan socavar al INE, acusa Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Sabedor de que el Instituto Nacional Electoral (INE) “no es santo de la devoción del actual gobierno”, Lorenzo Córdova, dice estar convencido que desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hay una provocación a las autoridades electorales para que se impongan sanciones más severas, por no respetar la veda en el marco de la revocación de mandato, publicó Expansión.

En entrevista con Expansión, el consejero presidente del órgano autónomo, resalta que nunca en la historia de la democracia en México se había tenido una actitud de desafío, no a la autoridad electoral, sino a las reglas del juego que la misma mayoría que hoy está en el Congreso, luchó y votó para llevar a la Constitución.

Córdova reconoce que, en un contexto democrático, lo ideal es que el árbitro “no se vea”, pero asegura que frente a aquellos jugadores que se dedican sistemáticamente a no respetar las reglas del juego, inevitablemente, se tienen que aplicar las leyes que fueron aprobadas antes de iniciar el partido.

¿Hasta dónde pueden llegar las sanciones? Se le pregunta. Córdova responde que el INE podría definir faltas y violaciones a las medidas cautelares que pueden implicar consecuencias como amonestaciones públicas, multas de distinta índole o en el caso más grave, hasta el arresto, pero aclara que no es algo que ellos quieran hacer.

“El INE no quiere llegar a estas medidas, pero hay una provocación desde el gobierno federal, desde una serie de actores políticos, de servidores públicos, desafiando a la autoridad electoral un poco en el tono de ‘a ver si si te atreves’. Es gravísimo”.

Desde que inició la veda para la revocación de mandato, el 4 de febrero, el árbitro ya ha tenido que sacar varias tarjetas que han sido confirmadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aunque algunos jugadores parecen ignorarlas.

Se ha llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los 18 gobernadores de Morena, a senadores y recientemente a los alcaldes, a cumplir con lo que marca la Constitución y la Ley de Revocación de Mandato.

La semana pasada, el INE ordenó al Gobierno de la Ciudad de México retirar los anuncios espectaculares colocados en favor de que el presidente López Obrador se quede al frente del gobierno en el ejercicio de revocación de mandato, luego de que está prohibido por la ley promover posturas a favor o en contra.

Y ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntamente invadir las facultades del Poder Legislativo al definir los elementos constitutivos de la propaganda gubernamental, el régimen de medidas cautelares y sanciones, lo que a su criterio, solo toca establecer al Congreso Federal.

Pretexto para descalificar

Ante la cercanía de la revocación de mandato, que se realizará el 10 de abril, Córdova lamenta que la descalificación haya sido una constante desde los primeros pasos para la organización de este ejercicio.

Y ante ello, el consejero pone sobre la mesa una preocupación: que el 11 de abril, lejos de un festejo ciudadano por haber realizado la revocación de mandato, ésta se utilice para atacar al INE.

“Me temo que el 11 de abril, lejos de un festejo ciudadano por haber realizado el primer ejercicio de revocación de mandato en nuestra historia, lo que vamos a tener es el despliegue de un guion bastante predefinido: la revocación de mandato como un pretexto para descalificar al árbitro”.

En la entrevista se dice tranquilo y con la confianza de saber que el INE hizo todo lo que tenía que hacer para tratar de realizar en las mejores condiciones de este ejercicio.

“Si hoy no participa más gente de las que podría haber participado, pues va a ser responsabilidad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que no nos permitieron como INE, instalar todas las casillas. Hay que decirlo desde ahora, fuerte y claro”.

Ello, al recordar que la Cámara de Diputados no le otorgó los 3.8 millones de pesos que el Instituto requería para instalar 161 mil casillas en todo el país, por lo que únicamente instalará más de 57 mil, esto es, una tercera parte.

Las reglas del juego y la deslealtad

Sobre las reglas del juego para el ejercicio revocatorio, Córdova asegura que la prohibición de hacer propaganda durante la veda de este mecanismo recae, en primer lugar, en los servidores públicos y, por supuesto, en el presidente la República, que son quienes están obligados por este principio de neutralidad, incluido en las conferencias “mañaneras”.

El también constitucionalista deja claro que justo quienes avalaron esas reglas del juego fueron los legisladores de Morena, quienes hoy lejos de cumplir con ello, se han dedicado a violarlas y a criticar al árbitro electoral por querer aplicar las reglas impuestas por ellos mismos.

“Lo que hoy es verdaderamente delirante es que quien puso las normas, hoy se queja de las mismas normas que estableció en la Ley y en la Constitución y acusa al árbitro, al INE, que no es más que el que aplica esas normas, esas reglas, de censor, de militar en contra de un gobierno”.

Y ante todo esto, para Córdova significa una deslealtad: “hay una deslealtad de parte los actores políticos, que no sé si sea solo deslealtad o parte de una estrategia de descalificación del árbitro, cosa que ha venido instrumentándose hace tiempo”.

Respecto de las tarjetas que ha tenido que sacar el árbitro de la contienda, el consejero presidente Lorenzo Córdova refiere que “El INE no está contra nadie. El INE no está contra ningún gobierno y, mucho menos, contra ningún partido”.

“El INE ha sacado tarjetas en el gobierno anterior y en el gobierno actual cuando ha tenido que sacarlas y eso no significa como algunos, en esta lógica de descalificar al árbitro, plantean, como tener protagonismos excesivos. Lo que pasa es que al árbitro todos los días se le está acusando”, indica.

Córdova recuerda que en anteriores sexenios, el INE ha aplicado las mismas reglas del juego, como en los casos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes también violentaron la Constitución.

“Al presidente Felipe Calderón, en dos ocasiones, el IFE estableció que había violado la Constitución. Al presidente Peña Nieto, cuando se distribuían los televisores en el apagón analógico, se le dijo por parte de éste INE que había violado la Constitución”, recuerda el consejero.

Sin embargo, resalta, al presidente López Obrador, lamentablemente de manera reiterada se le están dictando medidas cautelares que están incumpliendo. Medidas cautelares que han sido validadas todas, sin excepción, por parte del Tribunal Electoral.

“Lo que estamos viendo es, pues, un desafío no al INE, no al Tribunal Electoral, sino al orden democrático y eso es algo muy muy grave, porque está siendo no una situación aislada, sino una situación que parecería planeada y sistemática”.

Aunado a ello, señala que el Tribunal Electoral Federal ha ratificado la violación a la veda de la revocación de mandato en que ha incurrido López Obrador, en diversos actos oficiales y en su conferencia matutina. El más reciente durante su gira del 12 y 13 de este mes por Sonora. (Fuente: Expansión)