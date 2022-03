‘CALDERÓN DESATÓ EL INFIERNO; PEÑA SE CRUZÓ DE BRAZOS’: Epigmenio Ibarra achaca violencia a expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El productor Epigmenio Ibarra sostuvo que el expresidente Felipe Calderón es el responsable de los altos niveles de violencia que se viven en el país desde hace años, pues “desató el infierno” al declarar la guerra contra el narco en su sexenio, publicó reporteindigo.com.

Durante su primera participación en el espacio radiofónico del periodista Ciro Gómez Leyva, Ibarra indicó que Calderón comenzó el combate contra el narco sin estrategia y análisis del poder de respuesta de los grupos criminales.

“Cuando emprendes una guerra, lo primero que tienes que calcular son tres cosas del enemigo: su capacidad logística de aprovisionamiento de armamento, su capacidad financiera y su capacidad de reposición de bajas.

“Felipe Calderón era un remedo de general, ninguna de estas tres cosas consideró, y resulta que entregó al país a una violencia demencial que no para cuando tú retiras tus fuerzas, ¿por qué?, porque has dejado el país en manos de bandas criminales que eran delincuentes, pero hoy son una fuerza combativa sanguinaria y feroz”, explicó.

Epigmenio Ibarra defendió la actual estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocida popularmente como “abrazos, no balazos”, pues dijo que la violencia contra el narco no sirve, por lo que se tienen que atacar las causas y no las consecuencias.

Aseguró también que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el gobierno se quedó de brazos cruzados ante la violencia, para sumar así 12 años de guerra que han dejado heridas sin sanar y que llevará varias generaciones reparar.

“Yo sí acuso a Felipe Calderón de habernos impuesto el infierno y sí acuso a Felipe Calderón de lo que se vive hoy y a Peña Nieto, ambos son responsables, porque ambos eran los comandantes supremos de la Fuerza Armada.

“(AMLO) tiene que gobernar hoy cambiando la lógica perversa de la degradación y la violencia”, dijo y señaló que no necesariamente se verán resultados en el sexenio actual pues se necesita más tiempo para ello.

Criticó también que Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Calderón y uno de los principales artífices de la guerra contra el narco, esté ahora siendo juzgado en Nueva York por su presunto vínculo con grupos del crimen organizado durante el sexenio de 2006 a 2012.

El productor señaló que personajes con responsabilidad en los orígenes de la violencia actualmente están en “busca de sangre” para demeritar al gobierno de AMLO y volvió a poner de ejemplo a Calderón. (Fuente: reporteindigo.com)