Más de 1700 escuelas de Quintana Roo están listas para regresar a clases presenciales 

CHETUMAL, MX.- La Secretaría de Educación reportó que todo está listo para el regreso presencial a clases con más de 1,700 planteles en óptimas condiciones, y en 38 escuelas continúan los trabajos en su rehabilitación para que reúnan las condiciones que requiere el alumnado, por lo que demorarán unos días más.

En una tarjeta informativa, el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) dio a conocer los avances en la recuperación en escuelas que fueron afectadas por actos vandálicos.

De acuerdo con el reporte, cinco presentan afectaciones serias en el sistema eléctrico, como medidores, sistema de energía de media tensión perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y trámites de contratos para llevar a cabo los trabajos.

En las escuelas se trabaja con recursos de diferentes programas como el FAM Básico, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Potenciado) y de la Infraestructura Social para las Entidades (FISE), los cuales tienen plazo de ejecución y son parte de programa de mantenimiento anual del Instituto para la atención de las escuelas en la entidad.

Abraham Rodríguez Herrera, director del Ifeqroo, reiteró que estos trabajos no impiden que las escuelas que se atiende no puedan abrir sus puertas para dar el servicio, pues no tienen problemas en baños, agua potable, energía eléctrica o salones de clases.

Los trabajos que se realizan son: impermeabilización de techos, cambios de lámparas ventiladores, mejoramiento de las bandas perimetrales y pórticos; trabajos que no impiden la apertura para la educación de los jóvenes.

Rodríguez Herrera dijo que a futuro se trabajará en otras 62 escuelas como lo requirió recientemente la Secretaría de Educación (SEQ) y son escuelas que necesitan mantenimiento anual, por lo tanto, en los meses de abril, mayo y junio se realizarán los trabajos. (Infoqroo)