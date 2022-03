Avala Morena integración de la joaquinista Yohanet Torres Muñoz a la coalición de la 4T en Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras avalar la integración de Yohanet Torres Muñoz, ex secretaria de Finanzas y Planeación en el gobierno de Carlos Joaquín González, a las propuestas de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo’ a las diputaciones de representación proporcional, el delegado en funciones de Morena, Humberto Aldana Navarro, dijo que se requiere de las mejores propuestas para encabezar el Congreso del Estado en donde serán mayoría.

“Necesitamos que los partidos políticos estén conscientes de los candidatos que postulan y la calidad de los perfiles, si desde el punto de vista del Partido que la postula es la persona adecuada nos daremos a la tarea de integrarlos a la estrategia de trabajo de la cuarta transformación”, dijo.

Si la gente postulada por otros partidos tienen claro que vienen a no mentir, a no robar y no traicionar y a transformar el Estado serán bienvenidos y serán evaluados, afirmó.

Sin embargo, Aldana Navarro dejó en claro que el trabajo realizado por la administración de Carlos Joaquín ha sido insuficiente y que están en contra del endeudamiento que se ha contraído y el abandono en el que se encuentra el sector rural: “hay mucho por hacer. No estamos conformes con lo que se ha hecho”.

Cuestionado sobre la incorporación de Torres Muñoz a la lista d e plurinominales del Partido Verde, reiteró que “yo quiero pensar que los partidos que están postulando a sus candidatos lo hacen pensando que están trabajando por la gente. Hay dos o tres adiciones a la coalición que sumarán su experiencia a la cuarta transformación” la gente dará el voto y estamos confiados en que esa gente responderá a las expectativas.

Aseguró que Morena no recicla políticos. (Noticaribe)