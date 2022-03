Con historial de abuso sexual, anuncian a conferencista anti derechos que ofrecerá plática provida en la Universidad Anáhuac Cancún y le llueven críticas a la institución por proteger a acosadores y violentar derechos de la mujer

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Curso, Debate y Foro Provida convocada por la Universidad Anáhuac Cancún, fue marco de debate este fin de semana entre integrantes de los diversos colectivos feministas y grupos provida, en la que señalaron a dicha institución de ir en contra de los derechos de las mujeres y de proteger a los violadores y acosadores sexuales, en medio de todas las denuncias que hay en contra del conferencista Agustín Laje.

Dicho foro, convocado para 19 y 20 de marzo en la parroquia de Cristo Resucitado (zona hotelera) de Cancún, recibió serios cuestionamientos en las redes sociales, no solo porque consideran que Agustín Laje promueve un discurso de odio, sino porque la Universidad lo proteja después de haber sido denunciado por violación.

“Silvia Chuc Obi Wan de Beauvoir, Carly Sam hay una denuncia penal también. El caso incluso salió en medios infórmese primero: Silvia Chuc Obi Wan de Beauvoir. Nesy Rdgz todo mi respeto a tu invitación y postura. Pero he oído muchas a veces a Laje y la postura antiderechos sobre el aborto, la diversidad sexual y todos los derechos sexuales y reproductivos. Es un discurso de odio justo por eso les decimos antiderechos.

Silvia Chuc Obi Wan de Beauvoir: En pleno mes del día internacional de la mujer invitando a un hombre blanco antiderechos de los más misógino a hablar de los derechos de las mujeres. Ah si, olvidaba que también protegen agresores. Para sorpresa de nadie.

#antiderechos

Lo anterior, forman parte de los señalamientos que han surgido en contra del conferencista, aunque hay quienes expresaron otras críticas dirijas a la universidad como la de Leticia Orozco Aguilar: Increíble que en un recinto donde se imparte conocimiento científico, inviten a una persona que representa el oscurantismo medieval.

No obstante, se cuestionó también la postura de la Universidad como, Adri Herrera: No olvidar que la Anáhuac protege a los “no nacidos” pero cuando se les reportó de un médico denunciado por violación que hacía chistes de violar bebés le entregaron su título de médico. ¿Hipocresía donde?.

La Anáhuac presenta a Agustin Laje como el principal exponente de la lucha provida, sin embargo, para Adri Herrera es una vergüenza: !! Es increíble que hagan este tipo de foros, con un hombre que es ANTIDERECHO y antifeminista, que aplaudió que en una marcha se celebrara un ultrasonido de una niña de 12 años (claramente eso es violatorio a los derechos de la niñez, además de que un embarazo en una niña de 12 años es violación) !!

“La #universidadanahuac debería de mejor dar un comunicado sobre cómo van a responder por los #agresores qué incubren & si van a hablar de Derechos debería de ser una ponente MUJER & FEMINISTA, no un hombre que ni se da una idea de todo lo que se vive siendo mujer, pero sobre todo recuerden que la #universidadaanahuac no tienen una opinión neutral, son más #antiderechos , en fin la #hipocresia”, se expuso en otro comentario.

Estas son otras críticas:

Subterranean Homesick Liz: En lugar de invitar a un hombre (blanco privilegiado) a “debatir” acerca de un derecho de autonomía de las MUJERES, mejor inviten a mujeres a hablar de ello para informar, los derechos no se discuten. Son mujeres católicas que se dedican a desmantelar mitos del aborto desde una perspectiva religiosa, si lo van a hacer; mínimo háganlo bien. ¿Cómo van a invitar a alguien que dice que el racismo no existe en Argentina?. Aquí les dejo un link por si quieren echarle un vistazo a este proyecto tan hermoso de Católicas por Derecho a Decidir. http://otramirada.catolicasmexico.org/catolica

Christian García: Una vergüenza que la Universidad Anáhuac Cancún promueva espacios y personas que no respetan ningún derecho humano Peor cuando esa Universidad está llena de acosadores y siguen sin castigo.

Lorena Oropeza: No me sorprende. Pero si me duele como parte de la comunidad Anáhuac, compartir mi vida universitaria con una institución que violenta los derechos reproductivos de las mujeres y promueven una educación sin perspectiva de género. No permitiremos que esto se quede aquí. #SeraLeyQRoo. (Noticaribe)