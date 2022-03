Carlos Hernández Cobos registra su candidatura por el MAS para el Distrito 1

KANTUNILKÍN, MX.- El Partido Movimiento Auténtico Social (MAS) registró hoy a Alberto Carlos Hernández Cobos, como su candidato a diputado local por el Distrito I con sede en esta ciudad, qua abarca el municipio de Lázaro Cárdenas de Isla Mujeres.

Ante cientos de simpatizantes, así como del aspirante a candidato, Carlos Hernández Cobos y su suplente Ricardo Alonso Segundo Galicia, fueron recibidos por la presidenta del Consejo municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Severiana Tah Uh para recibir la documentación pertinente.

“Conozco las necesidades del pueblo, es una vergüenza que las necesidades básicas de salud no se puedan cumplir en estos municipios, me comprometo con todo este municipio a que vamos a hacerles llegar la salud de manera rápida, eficiente y que ustedes no tengan que gastar un solo peso”, manifestó en su discurso el propietario de la fórmula, Alberto Carlos Hernández Cobos.

El candidato a la gubernatura por el MAS, Nivardo Mena Villanueva, tiene su residencia en este Distrito e incluso fue presidente municipal de Lázaro Cárdenas en el periodo 2018-2021. (Agencia SIM)