Exige Anaya no tirar el dinero en obras faraónicas y darlo todo por los sueños y el futuro de los niños

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, ha criticado este lunes la decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cancelar el programa de Escuelas de Tiempo Completo, publicó El Financiero.

Apuntó que el programa comenzó en 2007 y hasta ahora se han logrado incorporar a 27 mil escuelas, lo cual beneficia a casi 4 millones de niñas y niños, así como a sus papás y mamás, sobre todo en el caso de madres solteras.

¿Cuarta transformación o destrucción de cuarta?

Presumen que transforman, pero todo lo destruyen: estancias infantiles, refugios para mujeres, Seguro Popular, FONDEN, y ahora las escuelas de tiempo completo.

Exijamos que reconsideren. No hay futuro sin educación de calidad. pic.twitter.com/c2PiDlWIzt — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 14, 2022

“Los niños se quedaban más tiempo en la escuela, podían hacer sus tareas, aprender un idioma, hacer deporte tocar un instrumento musical. Y sus papás podían terminar su jornada de trabajo (…) Pero no solo eso, en la escuela les daban una comida nutritiva y ya sabemos que eso es clave para el desarrollo físico y mental de los niños. Por donde lo vean, el programa era bueno. O sea lo que había que hacer era ampliarlo y mejorarlo. ¿Y qué hace este gobierno? ¡Lo destruye!”, acusó Anaya Cortés.

El panista recordó que durante su Gobierno, López Obrador ha cancelado las estancias infantiles, los refugios para mujeres víctimas de violencia, el Seguro Popular, los apoyos para jóvenes que estudian en el extranjero, el Instituto para la Evaluación de la Educación, y los fideicomisos para atender enfermedades especiales, deportistas y desastres naturales. Y ahora, se van contra las escuelas de tiempo completo, dijo.

“Cancelar los sueños y el futuro de cuatro millones de niños por el capricho de un solo hombre. Y es que es tanto su afán de demostrar que son distintos que no piensan, no evalúan, no les importan las consecuencias. Sus dos brújulas son la ocurrencia y la venganza”, añadió.

Ricardo Anaya propuso a López Obrador que se reconsidere mantener las Escuelas de Tiempo Completo.

“Mantengan lo que sí funciona, no desaparezcan de un plumazo un buen programa como el de las Escuelas de Tiempo Completo, apuesten todo por la educación de los niños y los jóvenes, no hay futuro sin educación de calidad. Dejen de tirar el dinero en obras faraónicas, hay que darlo todo por los sueños y por el futuro de los niños”, afirmó. (Fuente: El Financiero)