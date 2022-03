Violento arranque de semana en Nuevo Laredo tras detención de líder criminal; suspenden clases

TAMAULIPAS, MX.- El municipio de Nuevo Laredo, fue escenario de múltiples balaceras que obligaron a los ciudadanos extremar precauciones y evitar salir a la calle, luego de que fuera detenido Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, considerado por autoridades federales como líder del Cartel del Noreste, publicó lopezdoriga.com.mx.

En #NuevoLaredo #Tamaulipas fue atacado el cuartel militar luego de la presunta detención de un delincuente, esta bajo fuego, se pide a los habitantes no salgan a la calle si no es necesarios. Donde está el Estado tranquilo que presume @fgcabezadevaca . pic.twitter.com/wjaVX6b4f5

Fue la madrugada de este lunes cuando habitantes del municipio reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas exhortó a la ciudadanía extremar precauciones al tiempo que recomendó no llevar a los niños a clases. Advirtió también que algunas vialidades están cerradas.

El Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo detalló una “situación de emergencia” cerca de su ubicación, ante la cual suspendió sus operaciones.

Además, pidió a los ciudadanos estadounidenses buscar refugio e informó que todas las citas de este lunes serán reprogramadas.

Además del Consulado General de EE.UU. se había notificado el cierre de los puentes internacionales I y II, sin embargo, al alcaldesa de Nuevo Laredo aseguró que ya operaban con normalidad.

Las balaceras se originaron tras la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, mejor conocido como El Huevo, líder del Cártel del Noreste.

Entre las actividades delictivas de Juan Gerardo Treviño se encuentran Sscuestro, extorsión, robo de vehículos, trata de personas, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, así como el control de las actividades locales como la prostitución, el robo a mano armada y el tráfico ilegal de personas, entre otras.

Miembros de dicho cártel habrían iniciado una refriega contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

U.S. Consulate in Nuevo Laredo issues a warning this evening following gunfire heard in the city. https://t.co/lQpg0TkCNW pic.twitter.com/5ulK2CjSjW

— 𝙙00𝙙 (@just_some_d00d) March 14, 2022