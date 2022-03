Detienen al asesino serial de indigentes que aterrorizó a Nueva York y Washington D.C.

ESTADOS UNIDOS.- Un sospechoso de una serie de “despiadados” ataques con disparos contra personas sin hogar en Washington y Nueva York fue arrestado este martes después de una intensa persecución, dijo la policía, publicó El Heraldo de México.

El hombre fue detenido en el sureste de Washington en las primeras horas de la mañana, y era interrogado por detectives de homicidios.

La policía no identificó al sospechoso, pero The New York Times dijo que se trataba de Gerald Brevard, un residente de Washington de 30 años que padecería una enfermedad mental.

Citando fuentes policiales, el periódico dijo que Brevard tenía antecedentes penales, tanto por delitos menores como graves y había sido internado temporalmente en 2019 en un hospital psiquiátrico de Washington.

Las autoridades de la capital estadounidense y Nueva York habían ofrecido una recompensa de 70,000 dólares por información que condujera al hombre que disparó contra cinco personas sin hogar en las últimas dos semanas, dos de las cuales fallecieron.

“Prometimos que llevaríamos a este asesino ante la justicia”, tuiteó el alcalde de Nueva York, Eric Adams. “Cumplimos esa promesa. Gracias a todos nuestros socios de las fuerzas del orden por su buen trabajo”.

La detención se produjo pocas horas después de que Adams; la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser; y los jefes de policía de ambas ciudades ofrecieran una conferencia de prensa conjunta para pedir al público información sobre un hombre al que calificaron como “asesino despiadado”.

Mientras dormían…

Las agresiones, que ocurrieron separadamente entre el 3 y el 12 de marzo, dejaron dos hombres muertos y tres heridos. Tres de los ataques se perpetraron en Washington y dos en Nueva York.

La policía publicó varias fotos y videos del sospechoso, que mostraban a un hombre alto, con la cabeza rapada y barba, vestido todo de negro.

En un video escalofriante, el sospechoso, con guantes quirúrgicos azules y un pasamontañas negro, patea a un hombre envuelto en un saco de dormir amarillo, mira a su alrededor y luego abre fuego con una pistola.

La policía de Washington había ofrecido una recompensa de 25,000 dólares por información que condujera a un arresto. La policía de Nueva York ofreció otros 25,000 dólares y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) sumó 20,000 más.

En su conferencia de prensa del lunes, los alcaldes de Nueva York y Washington instaron a las decenas de miles de personas que viven en las calles de sus ciudades a buscar refugio.

Adams anunció un plan pocas semanas después de asumir el cargo en enero para sacar a las personas sin hogar del enorme sistema de metro de la ciudad, donde muchos duermen en las noches heladas.

Pero suscitó duras críticas de organizaciones no gubernamentales, que dijeron que ante la falta de viviendas el metro es el lugar donde los neoyorquinos sin techo se sienten más seguros. (Fuente: El Heraldo de México)