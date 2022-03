Aplicación de ley de residuos que prohíbe uso de plástico de un solo uso no está siendo equitativo, denuncia Canaco

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El presidente de la cámara nacional de Comercio (CANACO) Servytur Cancún, Rafael Ortega Ramírez, dio a conocer que la Ley de Residuos Sólidos, que prohíbe la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, salvo que sean biodegrables, no está siendo equitativa su aplicación, en virtud de que los pequeños comercios sí están siendo sancionados por su uso, pero no así las grandes cadenas comerciales que venden productos ya empaquetados, como carnes frías, lácteos y panes.

“Lo que no tenemos conocimiento es de cómo está funcionando todo lo que ya viene empaquetado o cómo productos de carnes frías, panes y un montón de cosas que vienen en paquete y yo no sé como toca la ley a esas personas o solo es para los de aquí, es una ley que como quiera no afecta a otros de grandes empresas de fuera, pero sí a nosotros”, denunció.

Añadió que si bien, como cámara de comercio están obligados a cumplir con todos los lineamientos que se les marca, sobre todo en cuestiones que van enfocadas al cuidado al medio ambiente, dijo que resulta incongruente que esta ley solo se esté aplicando a los pequeños comercios cuándo existen las grandes empresas que no respeten estas medidas.

“También hay una afectación para nosotros directo en la economía, tenemos que cumplir en otorgar bolsas biodegradables y esto encarece el precio de los productos mucha gente que se dedica a la venta de diferentes tipos de alimentos desde jugos y alimentos en general que utilizan bolsas y plásticos amigables con el medio ambiente.

Finalmente dio a conocer que la Canaco cuenta con un total del 3 mil 650 agremiados de los cuales el 50% son tiendas de abarrotes que tratan en la medida de lo posible no utilizar plástico. (Noticaribe)