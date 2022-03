FALLIDO DECRETO DE ZONA LIBRE PARA CHETUMAL: El plan no ha servido para estimular la economía y el empleo en la capital y el sur de Quintana Roo, advierte CCE

El SAT responde que a corto plazo no hay posibilidad de reformar el decreto

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A poco más de un año de que entrara en vigor el decreto presidencial, la zona libre para Chetumal no ha cumplido con las expectativas, ya que apenas un empresario ha solicitado su registro, aunado que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) consideró que, por el momento, es improcedente las propuestas de reforma, manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Eloy Quintal Jiménez.

Recordó que el 1 de enero de 2021 entró en vigor el decreto y, tras la revisión de su contenido, el sector empresarial hizo una propuesta de modificación a fin que se aprovechara sus beneficios.

Sin embargo, confirmó que el SAT descartó la posibilidad de efectuar una reforma del decreto de creación de la zona libre para Chetumal, “si bien no nos dijo que no, la respuesta fue contundente en el sentido de que para el SAT la solicitud no está dentro de las posibilidades a corto plazo”.

Quintal Jiménez dijo que, de manera particular preocupa al sector empresarial, la negativa del SAT para que se puedan utilizar los puertos mexicanos para la importación, ya que se verán obligados a realizar todos los procedimientos a través de Belice.

Los posibles ahorros que tengamos con el decreto de zona libre para Chetumal serán afectados por los impuestos que se tengan que pagar al tener que importar a través de Belice, explicó,

Reiteró que a poco más de un año de su implementación, la zona libre para Chetumal no ha tenido la respuesta esperada, pues sólo un empresario ya se registró y otro que cumplió con el simple trámite.

El decreto de zona libre no ha servido para estimular la economía y el empleo en la capital y el sur del estado, afirmó. (Noticaribe)