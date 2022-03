ORDENA TRIBUNAL DAR ESPACIOS A LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ EN CANDIDATURAS: Colectivos reclaman espacios a los partidos políticos y piden que dejen de simular postulando a personas que no pertenecen a este círculo

Por Saraí Reyes y Rafael Briceño

CANCÚN, MX.- En estas elecciones, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) deberá instrumentar las medidas afirmativas para las candidaturas al Congreso del Estado para el grupo LGBTTTIQ+., de acuerdo con la resolución de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declaró fundado el agravio presentado por Cigur Gallegos Cruz.

En consecuencia, se ordenó al Ieqroo la instrumentación e implementación de acciones afirmativas en favor del grupo LGBTTTIQ+ y se pide que se haga válida esta acción afirmativa, pues el período de aprobación de la solicitud de registro de candidatos a diputados aún no comienza, «por lo que existe tiempo suficiente para realizar los ajustes necesarios».

Círculo Social Igualitario, celebró la Sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el registro al cargo de diputaciones locales del estado de Quintana Roo, luego de que ninguno de los partidos políticos ni coaliciones cumplió con registrar a candidatos de alguno de estos grupos.

“Pediríamos a los partidos, sería la honestidad en la selección de las candidaturas y no realizar alguna simulaciones con personas que no sean de la diversidad sexual para ocupar esos espacios, como ha sucedidos desafortunadamente en el estado”., expuso Edgar Mora Ucán, presidente de la Asociación Círculo Social Igualitario.

Añadió que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal, y continúan siendo sujetas a discriminación, violencia, persecución, y otros abusos; en clara vulneración a sus derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales e interamericanos.

“Nos preocupa mucho que no nos estén tomando en cuenta, creo que es importante que se tome cuenta a los grupos de la diversidad sexual, no solo para legislar en temas de la diversidad sexual sino que en temas que por lo general grupos en situación de desventaja social no han sido atendidos”, abundó.

Añadió que es de destacar que los magistrados del TEPJF determinaron que el IEQROO no ha realizado acciones para garantizar la participación e igualdad de los derechos político-electorales.

“Confiamos que en esta ocasión el IEQROO hará lo correspondiente para ejecutar la mandatoria del tribunal, sin dilación y que todos los partidos políticos harán lo propio con candidatas y candidatos que tengan la trayectoria y respaldo de las personas LGBTTTIQ+ en nuestro estado, sin simular con estos espacios la representatividad de la Diversidad Sexual”, manifestó. (Noticaribe)