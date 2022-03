Piden indemnizar a ejido de José María Morelos para la apertura de calles

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX. – Marcelino Piña, ex comisariado del ejido de la colonia Santa Cruz, pidió a las autoridades el pago de una indemnización ante el anuncio de obras para la apertura de calles en ese lugar, donde al menos 60 personas tienen sus terrenos.

“Si van a trabajar, van a hacer mejoras allá está bien, pero también deben indemnizar al ejido, porque son terrenos ejidales”, resaltó.

También solicitó al nuevo presidente de la colonia, don Andrés Pérez, rendir cuentas sobre el destino de 10 mil pesos que recibió para la creación de un camino.

“Están pidiendo colaboración, no sé qué colaboración es porque se dio el dinero para que hagan la calle y no lo hicieron, no sé dónde fue el destino de ese dinero”, señaló en entrevista.

Al respecto, recordó que en su periodo como comisario logró la apertura del primer camino en esa zona.

“Ese camino que se hizo para que puedan transitar los de la colonia yo lo hice en su tiempo cuando fui comisario, con su ayuda del actual presidente que es don Rebelde (Erick Borges) y los volqueteros también hicieron equipo conmigo y con los compañeros de la colonia, los que tienen terrenos allá”, concluyó. (Agencia SIM)