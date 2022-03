NO HABRÁ INDEMNIZACIONES TRAS REFORMA ELÉCTRICA: Monreal está desinformado, según AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que se tengan que pagar indemnizaciones millonarias a empresas por la posible cancelación o modificación de contratos de aprobarse la reforma constitucional en materia eléctrica, publicó reporteindigo.com.

En la conferencia de prensa matutina en Cuernavaca, Morelos, dijo que con su iniciativa se busca combatir la corrupción en el sector.

-“Este asunto que hablaba de los contratos asociados a la posible reforma eléctrica, si se tiene medido ¿cuánto costaría modificar estos contratos?, se habla de miles de millones de dólares por empresas que recurren a arbitrajes internacionales”, se le cuestionó.

-“Acerca de las pérdidas millonarias es lo mismo, es lo que sostienen los que mantienen privilegios ahora porque reciben subsidio y no quieren perder los privilegios”, dijo López Obrador.

-“También el senador (Ricardo) Monreal lo ha dicho, presidente”, se le insistió.

-“Pues está desinformado porque no hay pérdidas, al contrario gana el pueblo de México y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo, el único amo que tiene un servidor público es el pueblo, nada más y los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos”, afirmó.

También se le preguntó si “no se pagarían a empresas posibles indemnizaciones o multas”.

El titular del Ejecutivo Federal rechazó que se paguen esas posibles indemnizaciones.

“No, no, no, y siempre se amenaza, que van a acusarnos al extranjero”, señaló.

El presidente relató que cuando se estaba en la negociación con Estados Unidos para comprar la refinería de Deer Park, algunos empresarios cabildeaban en ese país para “que nos dieron el permiso, pero que retiráramos la iniciativa de reforma eléctrica”.

Dijo que el Departamento del Tesoro y de Estado dieron su visto bueno para comprarle la refinería a Shell, a diferencia de la Secretaría de Energía que pedía más información, “era porque estaban haciendo politiquería los que no quieren la reforma eléctrica”.

“Siempre van y acusan y que habrá sanciones, y que se está violando el tratado de libre comercio, nada de eso, estamos combatiendo la corrupción, el gobierno de Estados Unidos no va a defender a corruptos y si el gobierno de Estados Unidos defiende a corruptos nosotros no, así de sencillo, ya México no es tierra de conquista, a robar a otra parte, no pasa nada”, enfatizó. (Fuente: reporteindigo.com)