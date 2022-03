“NO HAY ESPÍAS RUSOS EN MÉXICO”: AMLO desestima acusación del jefe del Comando Norte de EU

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que México es un país libre, soberano e independiente. Asimismo señaló que el país “no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”, publicó VanguardiaMX.

Durante su conferencia matutina desde Morelos, López Obrador respondió a las declaraciones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Clen Van Herck, quien aseguró que en México había una gran cantidad de espías rusos.

“Es una declaración. Nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano… debe saberse cada vez más porque aparece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero que México es un país México libre, independiente y soberano. que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”, refirió.

Van Herck aseveró que la inteligencia militar rusa tiene más espías en México que en ningún otro país del mundo. Esta declaración ocurrió el mismo día en que el embajador de EU en México, Ken Salazar, dijo que la relación de Rusia con México no puede ser tan cercana luego de que el embajador ruso Víktor Koronelli agradeció a AMLO no sancionar a Moscú por la invasión a Ucrania.

Este jueves, en la audiencia ante un comité del Senado de EU, al ser cuestionado sobre la seguridad en la frontera con México, Van Herck indicó que le preocupa la amenaza de actividades desestabilizadoras de China y Rusia, lo que pone en peligro la seguridad nacional estadounidense.

“Me gustaría señalar que la mayor parte de los miembros del GRU en el mundo está en México en este momento. Son personal de inteligencia ruso y vigilan de cerca sus oportunidades de tener influencia en Estados Unidos”, señaló Van Herck. (Fuente: VanguardiaMX)